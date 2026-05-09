Quy định về đèn vàng khi tham gia giao thông, người dân chú ý

Câu hỏi 1/5: Theo quy định mới từ năm 2025, khi đèn vàng sáng, người tham gia giao thông phải làm gì?

A. Tăng tốc để vượt qua càng nhanh càng tốt

B. Phải dừng lại trước vạch dừng nếu có thể dừng an toàn

C. Vẫn được đi tiếp nếu đã gần vạch dừng

D. Không có thay đổi so với quy định cũ

Đáp án đúng: B. Phải dừng lại trước vạch dừng nếu có thể dừng an toàn

Giải thích: Đèn vàng là tín hiệu chuyển tiếp. Người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng nếu có thể dừng an toàn.

Câu hỏi 2/5: Đèn vàng có ý nghĩa gì theo quy định mới?

A. Cho phép đi tiếp bình thường

B. Chỉ mang tính chất cảnh báo

C. Báo hiệu sắp chuyển sang đèn đỏ, người tham gia phải chuẩn bị dừng lại

D. Áp dụng riêng cho xe ô tô

Đáp án đúng: C. Báo hiệu sắp chuyển sang đèn đỏ, người tham gia phải chuẩn bị dừng lại

Giải thích: Đèn vàng là tín hiệu chuyển tiếp, yêu cầu người tham gia giao thông chuẩn bị dừng lại trước vạch dừng.

Câu hỏi 3/5: Hành vi vượt đèn vàng (không dừng lại khi có thể dừng an toàn) bị xử phạt theo lỗi gì?

A. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông

B. Vượt đèn đỏ

C. Đi sai làn đường

D. Dừng đèn đỏ quá lâu

Đáp án đúng: A. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông

Giải thích: Vượt đèn vàng khi có thể dừng an toàn được coi là không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông.

Câu hỏi 4/5: Mức phạt cho hành vi vượt đèn vàng đối với xe máy là bao nhiêu?

A. Từ 800.000 - 1.000.000 đồng

B. Từ 2 - 3 triệu đồng

C. Từ 10 - 14 triệu đồng

D. Từ 4 - 6 triệu đồng

Đáp án đúng: D. Từ 4 - 6 triệu đồng

Giải thích: Hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông (vượt đèn vàng) bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng đối với xe máy.

Câu hỏi 5/5: Mục đích chính của quy định mới về đèn vàng là gì?

A. Giảm thời gian dừng đèn đỏ

B. Tăng tốc độ lưu thông tại ngã tư

C. Tăng tính an toàn, giảm tai nạn do tranh chấp đèn vàng

D. Chỉ áp dụng cho một số thành phố lớn

Đáp án đúng: C. Tăng tính an toàn, giảm tai nạn do tranh chấp đèn vàng

Giải thích: Quy định mới nhằm tăng tính an toàn giao thông, giảm tình trạng tranh chấp đèn vàng gây tai nạn.