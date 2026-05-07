NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp - cha dượng vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội

Trưa 7/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về tội Giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/5, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (mẹ của bé, SN 2006; thường trú tại: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã có hành vi bạo hành, đánh đập cháu H. Sau đó hai đối tượng bỏ cháu tại phòng trọ thuộc phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Khi Hiệp quay về, thấy tình trạng cháu H. trở nặng nên đã sơ cứu, đưa cháu bé đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của B.T.T. (SN 2006, trú tại Tuyên Quang), là mẹ của cháu bé. Được biết, tại cơ quan điều tra, Hiệp và T. khai đã nhiều lần bạo hành cháu bé, đỉnh điểm là sự việc xảy ra ngày 3/5 dẫn đến cháu bé tử vong.

Trước đó, ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Sự việc lập tức được bệnh viện báo cáo đến cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Theo kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.