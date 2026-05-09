Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã Phạm Văn Nhị và 2 chủ doanh nghiệp

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ), nay là xã Văn Phú; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Lâm Phú được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (cũ) phê duyệt hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi - địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện miền núi Lang Chánh trước đây.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, chính sách đúng đắn này đã bị một số cá nhân lợi dụng để trục lợi ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, với vai trò chủ đầu tư, UBND xã Lâm Phú đã chỉ định Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng thi công công trình; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang thực hiện tư vấn, giám sát. Các đối tượng đã thống nhất chia dự án thành 2 gói thầu có giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng để thực hiện. Trong đó, gói thầu số 1 dài hơn 488m; gói thầu số 2 dài hơn 511m. Tổng giá trị xây dựng của cả hai gói thầu theo dự toán được phê duyệt hơn 2,35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế đơn vị thi công chỉ mới triển khai khoảng 177m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2; các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt.

Mặc dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhưng các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Từ những bộ hồ sơ ấy, chủ đầu tư đã giải ngân cho đơn vị thi công số tiền hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Sai phạm xảy ra tại một công trình giao thông nông thôn ở địa bàn miền núi không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư công, mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống dân sinh. Bởi lẽ, mỗi tuyến đường ở vùng cao được đầu tư đều gắn với kỳ vọng của người dân về việc đi lại thuận lợi hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn, nông sản được vận chuyển dễ dàng hơn và cơ hội phát triển kinh tế cũng rộng mở hơn.

Khi công trình bị "rút ruột", thi công đối phó hoặc chỉ tồn tại trên hồ sơ giấy tờ không chỉ gây thiệt hại ngân sách mà còn là niềm tin của Nhân dân đối với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

Vụ án cũng cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng ở cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi việc kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế. Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, những sai phạm dạng này rất dễ tạo ra tiền lệ xấu, làm thất thoát nguồn lực đầu tư công và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả các chương trình phát triển hạ tầng nông thôn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.