Tất cả người dân đã bán xe nhưng không thu hồi biển số cần làm ngay việc này để tránh bị phạt

Câu hỏi 1/5: Khi bán, cho hoặc tặng xe, chủ xe cũ có bắt buộc phải thu hồi biển số không?

A. Không bắt buộc

B. Chỉ cần ký hợp đồng chuyển nhượng

C. Bắt buộc phải làm thủ tục thu hồi đăng ký xe và biển số

D. Chỉ làm khi người mua yêu cầu

Đáp án đúng: C. Bắt buộc phải làm thủ tục thu hồi đăng ký xe và biển số

Giải thích:

Khi bán, cho hoặc tặng xe, chủ cũ phải làm thủ tục thu hồi đăng ký xe và biển số tại cơ quan đăng ký xe theo quy định hiện hành.

Câu hỏi 2/5: Nếu đã bán xe nhưng không thu hồi biển số, chủ xe cũ sẽ gặp rủi ro gì?

A. Không có rủi ro gì

B. Vẫn là chủ xe hợp pháp, phải chịu trách nhiệm pháp lý và có thể bị phạt

C. Chỉ mất phí đăng kiểm

D. Chỉ bị nhắc nhở

Đáp án đúng: B. Vẫn là chủ xe hợp pháp, phải chịu trách nhiệm pháp lý và có thể bị phạt

Giải thích:

Nếu chưa làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe, chủ cũ vẫn đứng tên trên hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện. Trong trường hợp xe gây tai nạn hoặc vi phạm giao thông, người đứng tên có thể bị liên đới trách nhiệm pháp lý.

Câu hỏi 3/5: Mức phạt đối với chủ xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số là bao nhiêu?

A. Từ 4 - 6 triệu đồng (đối với cá nhân)

B. Từ 1 - 2 triệu đồng

C. Từ 10 - 14 triệu đồng

D. Không bị phạt

Đáp án đúng: A. Từ 4 - 6 triệu đồng (đối với cá nhân)

Giải thích:

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi chuyển nhượng phương tiện có thể bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân.

Câu hỏi 4/5: Hiện nay Bộ Công an đang thực hiện gì liên quan đến đăng ký xe?

A. Dừng cấp biển số mới

B. Làm sạch dữ liệu đăng ký xe

C. Tăng phí đăng ký xe

D. Bỏ biển số định danh

Đáp án đúng: B. Làm sạch dữ liệu đăng ký xe

Giải thích:

Bộ Công an đang triển khai việc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện nhằm đồng bộ thông tin, siết chặt quản lý và hạn chế tình trạng xe đã bán nhưng vẫn đứng tên chủ cũ trên hệ thống.

Câu hỏi 5/5: Chủ xe đã bán xe nhưng chưa thu hồi biển số nên làm gì ngay?

A. Chờ người mua tự làm

B. Không cần làm gì vì đã ký hợp đồng

C. Chỉ đăng tin bán xe lại trên mạng

D. Đến ngay cơ quan đăng ký xe để kê khai và thu hồi biển số

Đáp án đúng: D. Đến ngay cơ quan đăng ký xe để kê khai và thu hồi biển số

Giải thích:

Người đã bán xe nhưng chưa thu hồi biển số nên nhanh chóng đến cơ quan công an hoặc nơi đăng ký xe để hoàn tất thủ tục, tránh nguy cơ bị xử phạt cũng như các rắc rối pháp lý phát sinh trong tương lai.