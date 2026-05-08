2 ngày tới, miền Bắc lại đón thêm đợt không khí lạnh mới gây mưa to

Theo Duy Anh | 08-05-2026 - 19:26 PM | Xã hội

Ngày mai, miền Bắc tiếp tục chịu tác động của gió mùa đông bắc, trời mát mẻ, có mưa dông tại nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (8/5), ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to do tác động của đợt không khí lạnh mới tràn về.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày mai, ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đến khoảng 10/5, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới, tiếp tục gây mưa to, thời tiết mát mẻ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/5

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Những loại giấy tờ quan trọng vừa được tích hợp vào VNeID, người dân cần biết rõ

