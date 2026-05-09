Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khanh, tịch thu hơn 260 chỉ vàng

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Khanh (SN 2004, trú tại ấp An Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) khi đang vận chuyển trái phép 1kg vàng 24K từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới đường sông.

Theo báo Biên Phòng, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h25 ngày 7/5 tại khu vực bờ sông Hậu thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Khanh cùng tang vật bị thu giữ (ảnh báo Biên Phòng)

Thời điểm trên, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp cùng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Phòng PC03 Công an tỉnh An Giang, Công an xã Khánh Bình và Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Khanh có biểu hiện nghi vấn.





Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong người đối tượng một thỏi kim loại màu vàng. Làm việc với cơ quan chức năng, Khanh khai nhận đây là vàng 24K, trọng lượng khoảng 1kg, tương đương hơn 260 chỉ vàng.





Theo lời khai ban đầu, một người đàn ông Campuchia tên Koem Seng đã thuê Khanh vận chuyển số vàng này từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng.





Khanh cho biết trước đó được ông Koem Seng liên hệ qua tài khoản Zalo, nhờ sang Campuchia lấy “đồ”. Sau khi nhận lời, đối tượng điều khiển vỏ máy vượt biên bằng đường sông sang Campuchia.





Khi tới nơi, Khanh tiếp tục mượn xe máy của một người quen để tới điểm hẹn gặp ông Koem Seng và nhận số vàng nói trên. Sau khi nhận hàng, đối tượng mang số vàng quay trở lại Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ quả tang.





Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng đối tượng sau đó được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để phục vụ công tác điều tra.





Hiện các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng vụ việc, làm rõ vai trò của những người liên quan trong đường dây vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.