Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khanh, tịch thu hơn 260 chỉ vàng

Theo Phương Anh | 09-05-2026 - 11:21 AM | Xã hội

Nam thanh niên 22 tuổi này đã vận chuyển trái phép 1kg vàng qua biên giới với tiền công chỉ 700.000 đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Khanh (SN 2004, trú tại ấp An Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) khi đang vận chuyển trái phép 1kg vàng 24K từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới đường sông.

Theo báo Biên Phòng, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h25 ngày 7/5 tại khu vực bờ sông Hậu thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Khanh cùng tang vật bị thu giữ (ảnh báo Biên Phòng)

Thời điểm trên, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp cùng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Phòng PC03 Công an tỉnh An Giang, Công an xã Khánh Bình và Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Khanh có biểu hiện nghi vấn.


Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong người đối tượng một thỏi kim loại màu vàng. Làm việc với cơ quan chức năng, Khanh khai nhận đây là vàng 24K, trọng lượng khoảng 1kg, tương đương hơn 260 chỉ vàng.


Theo lời khai ban đầu, một người đàn ông Campuchia tên Koem Seng đã thuê Khanh vận chuyển số vàng này từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng.


Khanh cho biết trước đó được ông Koem Seng liên hệ qua tài khoản Zalo, nhờ sang Campuchia lấy “đồ”. Sau khi nhận lời, đối tượng điều khiển vỏ máy vượt biên bằng đường sông sang Campuchia.


Khi tới nơi, Khanh tiếp tục mượn xe máy của một người quen để tới điểm hẹn gặp ông Koem Seng và nhận số vàng nói trên. Sau khi nhận hàng, đối tượng mang số vàng quay trở lại Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ quả tang.


Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng đối tượng sau đó được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để phục vụ công tác điều tra.


Hiện các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng vụ việc, làm rõ vai trò của những người liên quan trong đường dây vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

Theo Phương Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Chân dung tài xế đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe ôm ở Hà Nội, lập tức bị bắt giữ

Chân dung tài xế đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe ôm ở Hà Nội, lập tức bị bắt giữ Nổi bật

Khám xét nơi ở của nữ nhân viên Lê Diệp Linh SN 1995

Khám xét nơi ở của nữ nhân viên Lê Diệp Linh SN 1995

10:56 , 09/05/2026
Bất ngờ nhân thân mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Bất ngờ nhân thân mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong

10:19 , 09/05/2026
Tài xế chặn ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chửi bới vì đối phương chạy chậm: Cái giá phải trả

Tài xế chặn ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chửi bới vì đối phương chạy chậm: Cái giá phải trả

10:19 , 09/05/2026
909 chủ xe máy, ô tô mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 của Chính Phủ

909 chủ xe máy, ô tô mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 của Chính Phủ

09:52 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên