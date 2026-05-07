Tất cả người dân chú ý quy định mới về lương hưu từ 10/5 tới đây

Theo Thái Hà | 07-05-2026 - 14:45 PM | Xã hội

Quy định mới về loại hình tài chính bên cạnh lương hưu cơ bản sẽ được áp dụng từ 10/5.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là một hình thức bảo hiểm tự nguyện nhằm giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập khi về hưu. Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng gia tăng, chính sách bảo hiểm này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức sống cho người nghỉ hưu.

Ngày 25/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Điều 127 Luật BHXH năm 2024, áp dụng từ ngày 10/5/2026.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung có gì?

Khác với bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đây là loại hình tự nguyện hoàn toàn và vận hành theo cơ chế thị trường.

Lợi ích cho cá nhân và tổ chức:

Đối với nhân viên: Đảm bảo cuộc sống an nhàn hơn khi về già; được sở hữu tài khoản tích lũy riêng biệt để dễ dàng theo dõi; tận dụng các chính sách miễn, giảm thuế thu nhập.

Đối với doanh nghiệp: Là "vũ khí" sắc bén để thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao; chi phí đóng bảo hiểm được hạch toán vào chi phí hợp lý và hưởng ưu đãi thuế.

Quy tắc vận hành

Quỹ hoạt động dựa trên sự minh bạch tuyệt đối và tuân thủ các chuẩn mực thị trường:

Quản lý tài khoản: Mỗi người tham gia có một tài khoản hưu trí cá nhân riêng. Toàn bộ số tiền đóng và lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư sẽ được ghi nhận vào đây.

Đầu tư sinh lời: Tiền trong quỹ được mang đi đầu tư theo quy định pháp luật. Kết quả đầu tư sẽ được phân bổ lại vào tài khoản của người tham gia.

Chi trả dựa trên số dư: Người lao động nhận lại quyền lợi tương ứng với số tiền thực tế có trong tài khoản tại thời điểm thanh toán (bao gồm gốc và lãi tích lũy).

Hình thức và mức nhận tiền hưu trí

Người tham gia có quyền lựa chọn nhận một lần hoặc nhận hàng tháng:

Những điểm đột phá từ Nghị định 85

Nghị định mới thiết lập hàng rào bảo vệ quyền lợi tối đa cho người lao động:

Tuyệt đối tự nguyện: Doanh nghiệp không được dùng việc tham gia bảo hiểm này làm điều kiện tuyển dụng, ký hợp đồng hay ép buộc nhân viên. Đây cũng không được dùng làm căn cứ để đánh giá thi đua hay khen thưởng.

Quyền sở hữu: Người lao động được nhận toàn bộ phần mình đóng và phần doanh nghiệp hỗ trợ cùng lãi đầu tư khi đủ điều kiện.

Thời gian gắn bó: Nếu doanh nghiệp đưa ra điều kiện về thâm niên làm việc để người lao động được hưởng phần tiền công ty đóng, thì thời gian này không được quá 05 năm.

Các tình huống nhận tiền đặc biệt:

Người lao động qua đời hoặc mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư, AIDS, lao nặng...).

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Lao động nước ngoài chấm dứt làm việc và không còn cư trú tại Việt Nam.

Khám xét khẩn cấp kho hàng, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Thư - Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Khung cảnh bất ngờ ở đại công trường dự án 10.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' nhiều năm tại TP giàu nhất Việt Nam

Phẫn nộ lời khai của cha dượng và mẹ đẻ vụ bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Bỏ đói liên tục 3 ngày, dùng vòi xịt nước trực tiếp vào mặt đến khi bé không thể khóc

Nóng: Triệt phá tụ điểm đánh bạc cực lớn, có sự tham gia của gần 100 người nước ngoài và Việt Nam, thu giữ hơn 300 tỷ đồng

Thông tin mới về giấy phép lái xe mà tất cả người dân cần biết

Cận cảnh khu tái định cư của hàng trăm hộ dân Hà Nội sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ "siêu dự án" cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng

