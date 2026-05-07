Tin mới nhất về đợt gió mùa đông bắc đang tràn xuống miền Bắc, gây mưa rất to

Theo Duy Anh | 07-05-2026 - 18:00 PM | Xã hội

Dự báo, đêm nay và ngày mai, miền Bắc có mưa to đến rất to do tác động của không khí lạnh cuối mùa.

heo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (7/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, khoảng đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra các khu vực khác. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm mai trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 7/ 5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đ êm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.


Phẫn nộ lời khai của cha dượng và mẹ đẻ vụ bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Bỏ đói liên tục 3 ngày, dùng vòi xịt nước trực tiếp vào mặt đến khi bé không thể khóc

Khung cảnh bất ngờ ở đại công trường dự án 10.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' nhiều năm tại TP giàu nhất Việt Nam

Cầm đầu đường dây mua bán 108 kg ma túy, nữ DJ bị tuyên án tử hình

