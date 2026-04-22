Tin gió mùa đông bắc: Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/4), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối nay đến ngày 23/4, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/4

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng; riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.