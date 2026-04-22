Biết cụ bà 64 tuổi ra ngân hàng chuyển tiền cho “người yêu”, tài xế taxi lập tức chở thẳng đến công an

Theo thông tin từ Công an phường Sông Trí, (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trên không gian mạng. Nạn nhân suýt bị lừa tiền là bà H.T.V (64 tuổi, trú phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/4, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú tại TDP 2, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), tài xế taxi Kỳ Anh, đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ vị khách nữ trong quá trình trò chuyện trên xe.

Trước đó, anh Phước thường xuyên được Công an phường tuyên truyền qua các hội nhóm taxi về những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhờ vậy, với sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm, anh nhanh chóng nhận ra đây có thể là một vụ lừa đảo tinh vi.

Không chần chừ, thay vì đưa khách đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu, anh Phước đã chủ động chở bà H.T.V. đến trụ sở Công an phường Sông Trí để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra.

Tin nhắn của đối tượng lừa đảo. Ảnh: CACC

Tại đây, cán bộ Công an phường đã kịp thời trấn tĩnh tâm lý, đồng thời phân tích, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Sau khi được tuyên truyền, bà H.T.V. đã hiểu rõ sự việc và từ bỏ ý định chuyển tiền.

Theo thông tin trên Vietnamnet, cơ quan công an cho biết, trước đó, thông qua mạng xã hội, bà V. quen một người tự giới thiệu đang sinh sống ở nước ngoài. Trong quá trình trò chuyện, bà đã nảy sinh tình cảm với người này. Sau một thời gian, người đàn ông nói đã gửi nhiều quà kèm theo 50.000 USD cho bà V (hơn 1,3 tỷ đồng).

Trong quá trình liên lạc, kẻ lừa đảo thao túng tâm lý, yêu cầu bà V. giữ bí mật cuộc trò chuyện. Để nhận quà và số tiền nói trên, bà phải chuyển trước 5.000 USD.

Những tin nhắn tình cảm, gửi quà có giá trị để thao túng tâm lý nhằm lừa đảo qua mạng

Tin lời “người yêu” trên mạng, bà V. mang tiền ra ngân hàng để gửi. Tuy nhiên, trên đường đi, tài xế taxi đã phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời đưa bà đến trụ sở công an.

Hành động của anh Nguyễn Hữu Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho người bị hại mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong cộng đồng.

Công an phường Sông Trí khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, chủ động tìm hiểu thông tin và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để phòng ngừa rủi ro.

Nam An