Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Đỗ Thị Mỹ Lệ, khám xét khẩn cấp nơi ở Bùi Đức Huy

Theo Trang Anh | 08-05-2026 - 07:26 AM | Xã hội

Khám xét tại nhiều vị trí khác trong nhà đối tượng Huy, công an phát hiện, thu giữ 41 viên nén các loại cùng 2 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Công an TP Đà Nẵng ngày 07/5 cho biết, qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Công an phường Tam Kỳ vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Bùi Đức Huy (SN 1984, trú phường Tam Kỳ); Tăng Ngọc Nha (SN 1991, trú xã Chiên Đàn); Phạm Thanh Minh (SN 1981, trú xã Phú Ninh) và Đỗ Thị Mỹ Lệ (SN 1990, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Bùi Đức Huy, lực lượng Công an phát hiện trên nệm ngủ trong phòng có 1 đĩa sứ màu trắng, bên trong chứa 1 tờ tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng được cuộn thành ống hút, 1 thẻ nhựa; các vật dụng đều bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy. Theo xác định ban đầu, đây là các dụng cụ các đối tượng sử dụng để dùng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tiếp tục khám xét tại nhiều vị trí khác trong nhà đối tượng Huy, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 41 viên nén các loại cùng 2 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, đối tượng Phạm Thanh Minh khai nhận đang cất giữ một số ma túy để sử dụng cá nhân và tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an gồm: 1 viên nén màu đỏ, 1 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng và 1 gói chất bột dạng “nước vui”.

Hiện Công an phường Tam Kỳ đã làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng, hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chú ý quy định mới về lương hưu từ 10/5 tới đây

Tất cả người dân chú ý quy định mới về lương hưu từ 10/5 tới đây Nổi bật

Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh: Cục Thuế lên tiếng

Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh: Cục Thuế lên tiếng Nổi bật

Kẻ bạo hành khai nhận đánh đập vì bé gái lục tủ lạnh tìm đồ ăn nửa đêm, bỏ đói 3 ngày để "dạy dỗ"

Kẻ bạo hành khai nhận đánh đập vì bé gái lục tủ lạnh tìm đồ ăn nửa đêm, bỏ đói 3 ngày để "dạy dỗ"

06:59 , 08/05/2026
Danh sách 804 ô tô, xe máy bị phạt nguội trong tuần qua ở Bắc Ninh

Danh sách 804 ô tô, xe máy bị phạt nguội trong tuần qua ở Bắc Ninh

20:35 , 07/05/2026
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút nạn nhân được đưa đi cấp cứu

20:06 , 07/05/2026
Người phạm tội được vận chuyển bằng máy bay ra sao?

Người phạm tội được vận chuyển bằng máy bay ra sao?

19:30 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên