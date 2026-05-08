Thông tin mới nhất vụ bé 4 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành tử vong

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 03/5/2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Bàn Thị Tâm (SN 2006; thường trú tại: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Tâm là mẹ đẻ của bé B.T.H (SN 2022), tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay.

Quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày. Sáng 3/5, khi cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp đã có hành vi bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cả Hiệp và Tâm liên tiếp tát vào mặt bé H. nhiều lần.

Đối tượng Bàn Thị Tâm - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau khi lau rửa qua loa cho cháu H., Hiệp đưa Tâm đi khám thai, rồi đưa nhau đi chơi, bỏ mặc đứa bé 4 tuổi trong phòng trọ. Chiều ngày 03/5/2026, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu.

Đánh xong Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục có hành vi bạo hành với cháu H.

Bị đánh, cháu H. sợ hãi không kiểm soát được vệ sinh. Thấy vậy, Tâm tiếp tục tát vào mặt cháu, bắt tự vào nhà tắm rửa.

Khi phát hiện cháu H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp chửi bới và bạo hành cháu bé. Tâm nhìn thấy Hiệp bạo hành con gái mình nhưng không nói gì và bỏ đi.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong. Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận hành vi của mình và người tình là sai trái, vi phạm pháp luật, đồng thời bày tỏ sự hối hận và mong con gái được siêu thoát.

“Em đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái và vi phạm pháp luật. Em cảm thấy em không xứng đáng làm mẹ của cháu. Em mong cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào một nơi khác tốt hơn", CAND dẫn lời Bàn Thị Tâm khai tai cơ quan điều tra và nói rằng việc đánh đập cháu H chỉ nhằm dạy dỗ, răn đe vì cho rằng con quá hư.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người.