Ai là người khơi mào chuỗi bạo hành dã man trong chiều 3/5 định mệnh khiến bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong?

Theo Thanh Tâm | 07-05-2026 - 19:04 PM | Xã hội

Trong chuỗi bạo hành kéo dài suốt gần một tháng mà bé B.T.H. (4 tuổi, trú tại phòng trọ phường Phú Diễn, Hà Nội) phải chịu đựng trước khi tử vong vào chiều 6/5, lời khai của hai đối tượng liên quan đã hé lộ một sự thật đau lòng.

Trưa 7/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về tội Giết người. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Bùi Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang) - là mẹ đẻ của nạn nhân.

Mẹ đẻ là người ra tay trước

Theo kết quả điều tra bước đầu được cơ quan chức năng công bố, chiều ngày 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm phát hiện cháu H. đang lấy bánh kẹo. Cho rằng con ăn vụng, Tâm lập tức lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu.

Cú đánh của người mẹ đẻ là hành động đầu tiên mở ra chuỗi bạo hành trong buổi chiều đó - buổi chiều mà cháu H. sẽ không bao giờ vượt qua được.

Sau khi bị đánh, cháu H. hoảng loạn đến mức không kiểm soát được vệ sinh cá nhân. Thay vì dừng lại, Tâm tiếp tục tát vào mặt cháu rồi bắt cháu tự vào nhà tắm. Chính trong không gian chật hẹp đó, hành vi bạo hành leo thang lên mức độ không thể tưởng tượng.

Cha dượng ra tay, mẹ đẻ làm ngơ

Khi phát hiện cháu H. còn đang nghịch trong nhà vệ sinh, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004) - cha dượng của cháu - chửi bới rồi dùng chân kẹp chặt hai bên má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục trực tiếp vào miệng và mũi bé gái 4 tuổi.

Tâm chứng kiến toàn bộ hành động của Hiệp. Nhưng người mẹ này không nói một lời, không can ngăn, và bỏ ra ngoài.

Hiệp tiếp tục xịt nước cho đến khi cháu H. ngừng gào khóc, ngừng giãy giụa. Đến lúc đó, hắn mới buông tay và ra ngoài.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn

Khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi xe cấp cứu. Cháu được đưa đến Bệnh viện E trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết thương. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 99%. Đến chiều 6/5, cháu H. tử vong.

Điều tra mở rộng cho thấy đây không phải lần đầu tiên cháu H. bị bạo hành. Từ khi về sống cùng mẹ và cha dượng từ tháng 3/2026, cháu liên tục bị đánh đập với tần suất 2–3 ngày/lần bằng nhiều vật dụng như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo. Đặc biệt, từ ngày 1/5 đến 3/5 - ba ngày ngay trước khi xảy ra vụ việc - cháu H. bị bỏ đói hoàn toàn.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm theo quy định pháp luật.


