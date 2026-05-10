Bảo vệ tòa nhà ở TP.HCM lẻn vào phòng, trộm đồ lót của khách nữ: Người trong cuộc lên tiếng

Mạng xã hội đang lan truyền bài chia sẻ gây chú ý của một cô gái về sự cố hy hữu khi thuê trọ tại một toà nhà ở TP.HCM. Theo nội dung bài đăng thì 2 cô gái cùng thuê chung một phòng trọ và trong thời gian về quê đón Tết thì bảo vệ của toà nhà đã tự ý vào phòng của họ để lục ngăn kéo, lấy đồ lót. Đính kèm bài đăng là đoạn camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông áo trắng đang lục lọi ngăn tủ quần áo.

Sự việc nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, đồng thời thể hiện sự bức xúc với hành vi biến thái của người đàn ông.

Người chia sẻ sự việc lên mạng xã hội là T.T.M. (sinh năm 2002). Trả lời phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, M. cho biết cô và bạn đã chuyển ra khỏi phòng trọ này từ tháng 4. Cô đăng tải bài viết trên trang cá nhân nhằm cảnh báo những người thuê nhà sau, đồng thời thể hiện sự bức xúc của bản thân.

Theo chia sẻ từ M thì cô thuê phòng từ tháng 11/2025, hợp đồng ít nhất 6 tháng, với giá 8,2 triệu đồng bao gồm phí dịch vụ. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, M. và bạn đều về quê, để trống phòng. Đến ngày 16/2, qua camera an ninh lắp trong phòng, M. phát hiện ông H. (khoảng 50 tuổi) - bảo vệ tòa nhà, tự ý vào phòng, lấy trộm đồ lót của cô và bạn. Người này sử dụng chìa khóa tổng của tất cả phòng trong tòa nhà để đột nhập.

Ngày 17/3, khi trở lại TP.HCM, M. thông báo sự việc với P.T., người quản lý tòa nhà và yêu cầu giải quyết sự việc, nếu không sẽ chuyển đi sớm. Thời điểm đó, bạn cùng phòng chưa quay trở lại, M. chỉ có một mình nên cô cảm thấy sợ, không dám làm lớn chuyện và cũng không dám báo công an. Đến giữa tháng 4, ông H. mới bị cho nghỉ việc và có bảo vệ mới thay thế.

Liên quan tới sự việc trên, thông tin trên ĐSPL, P.T. cho biết bản thân không phải là chủ sở hữu tòa nhà mà chỉ là người trung gian thuê lại tòa nhà này, sửa sang và cho thuê các phòn g. T. cho biết khi sự việc xảy ra, anh đã báo ngay với chủ toà nhà vì bảo vệ do chủ nhà trực tiếp thuê và quản lý. Phía chủ toà nhà cần thời gian để chấm dứt hợp đồng lao động. Anh T. lấy làm tiếc khi về sự việc lần này.