Ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của quản lý Hà Thị Thục Huyền SN 1995

Ngày 08/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa, đồng thời khởi tố bị can đối với Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi) sinh năm 1983, trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; Lê Văn Quốc, sinh năm 1989, trú tại thôn Minh Lâm, xã Ngọc Liên và Hà Thị Thục Huyền, sinh năm 1995, trú tại thôn Gia Dụ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa về tội "Gây ô nhiễm môi trường"...

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa, đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đây là một trong những trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích khoảng 109 ha, riêng khu vực chăn nuôi rộng hơn 20ha. Với quy mô chăn nuôi lớn, mỗi ngày phát sinh khối lượng lớn nước thải và chất thải chăn nuôi.

Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa xả thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý

Từ các tài liệu thu thập được, ngày 24/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại trang trại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D có đường dẫn nước thải, phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông.

Đối tượng Lê Văn Quốc và Hà Thị Thục Huyền làm việc với cơ quan Công an

Kết quả xác minh ban đầu xác định, khu vực tập kết chất thải có diện tích khoảng 7.307m², tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý khoảng 8.544,5m³. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, với khối lượng riêng 685,7kg/m³, tổng khối lượng chất thải tại khu vực trên lên tới 5.858.963,65kg, tương đương gần 6 triệu kg chất thải.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại.

Tại cơ quan điều tra, Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi), Giám đốc thiết bị môi trường khai nhận, do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không đáp ứng công suất xử lý nên đã chỉ đạo bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải và ao sự cố lên khu vực đồi khu D.

Đáng chú ý, từ năm 2023 đến năm 2024, Hoàng Khởi Lôi đã chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền (quản lý bộ phận xử lý nước thải khu D và H), thực hiện việc bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải lên khu vực đồi khu D. Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh, đối tượng tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Quốc (công nhân bộ phận xử lý nước thải) trực tiếp thực hiện việc bơm, xả chất thải.

Đối tượng Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi)

Ngày 05/5/2026, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành kết luận giám định các mẫu chất thải thu giữ, xác định đây là chất thải rắn thông thường. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định chuyên môn, ngày 08/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Huang Qi Lei, Lê Văn Quốc và Hà Thị Thục Huyền về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huang Qi Lei và Lê Văn Quốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án. Riêng đối với Hà Thị Thục Huyền áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Hành vi xả thải với khối lượng đặc biệt lớn, trong thời gian dài không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân khu vực xã Thạch Quảng và các địa bàn lân cận.

Chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý khi thẩm thấu vào đất, ao hồ và nguồn nước có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nguồn nước sinh hoạt của Nhân dân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các doanh nghiệp, cá nhân cố tình xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

