Tiếp nhận 18 công dân Việt Nam từ Campuchia trao trả, bàng hoàng lời kể từ "địa ngục" lừa đảo trực tuyến

Ngày 9/5, Công an TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp tiếp nhận 18 công dân do phía Campuchia trao trả.

Theo Công an, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ([PA08), Công an TP. Đồng Nai cùng các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trao trả.

Trong số này, có 2 công dân vi phạm pháp luật tại Campuchia vừa chấp hành xong án phạt tù; 2 công dân trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 14 công dân bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ tại một cơ sở massage nằm trong khu hoạt động lừa đảo trực tuyến ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey. Trước khi được trao trả, các công dân trên bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, đặt tại tỉnh Siem Reap.

Các công dân được trao trả có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, làm việc với các công dân và hoàn tất thủ tục theo quy định pháp luật; đồng thời phối hợp bàn giao cho Công an các địa phương đưa công dân trở về với gia đình.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “tìm việc làm trên mạng” để dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc trong các cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị cưỡng bức lao động, giam giữ hoặc vi phạm pháp luật nước sở tại.