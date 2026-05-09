Người từng chuyển tiền vào 2 tài khoản dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Công an TP Hải Phòng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lập fanpage giả mạo để lừa đảo nhận tiền đặt cọc mua iPhone, laptop, đồng hồ thông minh giá rẻ. Nhiều nạn nhân tại Hải Phòng, Hà Nội và một số địa phương khác đã bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo fanpage có tên gọi, hình ảnh và nội dung gần giống những cửa hàng kinh doanh uy tín trên mạng xã hội. Các trang này thường quảng cáo iPhone, laptop, đồng hồ thông minh với giá thấp hơn thị trường từ 20-40%, kèm cam kết hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ để tạo lòng tin.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sao chép hình ảnh, phản hồi của khách hàng thật, đầu tư chạy quảng cáo và trực page liên tục như một cửa hàng chuyên nghiệp. Khi có người liên hệ mua hàng, chúng sẽ yêu cầu chuyển khoản đặt cọc để “giữ suất”, “đặt đơn” hoặc “ưu tiên nhập hàng”.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng nhanh chóng chặn liên lạc hoặc tiếp tục dựng thêm nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt liên lạc, khóa tài khoản, đổi tên fanpage để tránh truy vết; hoặc tiếp tục dựng thêm kịch bản như yêu cầu đóng phí hải quan, phí bảo hiểm, phí vận chuyển nhằm chiếm đoạt thêm tiền của nạn nhân. Không ít trường hợp bị lừa tổng số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Chỉ riêng trong tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ hai nhóm đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua fanpage giả mạo bán thiết bị điện tử.

Một trong các đối tượng là Ngọ Văn Thắng (SN 2003, trú tỉnh Bắc Ninh). Theo điều tra, Thắng đã lập fanpage “Mạnh Lâm TaoBao” giả mạo trang “Lâm Taobao” chuyên mua hộ điện thoại, laptop từ Trung Quốc. Đối tượng sao chép toàn bộ nội dung, hình ảnh sản phẩm từ fanpage thật để đăng lại, sau đó chào bán với mức giá thấp hơn thị trường nhằm dụ khách chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi khách chuyển tiền, Thắng tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm với lý do đổi tiền Nhân dân tệ hoặc tránh bị đánh thuế. Khi bị phát hiện, đối tượng lập tức chặn liên lạc. Đáng chú ý, Thắng còn thuê người mở tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền lừa đảo qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dấu vết. Từ tháng 12/2025 đến ngày 24/4/2026, số tiền đối tượng chiếm đoạt được xác định hơn 38,7 triệu đồng.

Ngoài ra, Bùi Bảo Ngọc (SN 2001, trú tỉnh Phú Thọ) cùng một số đối tượng khác cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để lập fanpage giả mạo “Lâm Taobao” và lừa đảo nhiều người. Nhóm này khai nhận đã chiếm đoạt hơn 105 triệu đồng của các bị hại tại Hải Phòng và Hà Nội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các sản phẩm được rao bán giá rẻ bất thường trên mạng xã hội. Người mua nên kiểm tra kỹ thông tin fanpage, ưu tiên giao dịch trực tiếp hoặc thông qua các sàn thương mại điện tử uy tín có cơ chế bảo vệ người dùng. Đồng thời, không chuyển tiền đặt cọc cho các cá nhân, tổ chức không rõ danh tính hoặc không có địa chỉ kinh doanh cụ thể.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị những ai từng chuyển tiền vào hai tài khoản VIB số 303122008 mang tên Hoàng Ngọc Ánh và VPBank số 0899035820 mang tên Phạm Thị Ánh Dương nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, hỗ trợ phục vụ điều tra.

Theo Công an thành phố Hải Phòng