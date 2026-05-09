Khám xét công ty, khởi tố Giám đốc sản xuất cà phê muối Vũ Thị Hương SN 1974

Theo Chi Chi | 09-05-2026 - 20:17 PM | Xã hội

Bị can bị khởi tố vì tội “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Qua xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm của Công ty CP Detech Konnai. Ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai và ra các Quyết định khởi tố bị can đối với:

Vũ Thị Hương, sinh năm 1974 (Giám đốc điều hành); Trương Viết Dũng, sinh năm 1975 (Giám đốc phụ trách nhà máy);

Trần Hữu Thế, sinh năm 1986 (Phó giám đốc nhà máy);

Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 2002 (Tổ trưởng tổ sản xuất) về các tội danh nêu trên.

Các bị can đã sản xuất và tiêu thụ cà phê hòa tan giả mang thương hiệu "Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee". Qua khám xét tại nhà máy của công ty, cơ quan điều tra đã thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, bên trong chứa 198.698 gói cà phê hòa tan và 25.250 gói cà phê thành phẩm chưa được đóng vào hộp, đều mang thương hiệu “Cafe Muối Rock”, “Cafe socola và bạc hà Crush”, “Cafe dừa Chill”, “Cafe sữa Boost”, “Cafe nhân sâm LIFE” cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình sản xuất.

Ảnh từ quá trình khám xét do Công an tỉnh Hưng Yên đăng tải:

