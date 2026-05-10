Từ 1/7, người dân cần lưu ý 7 trường hợp hộ chiếu còn hạn vẫn bị hủy giá trị sử dụng

Bắt đầu từ ngày 1/7 tới đây, hàng loạt quy định mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm đáng chú ý nhất mà người dân cần đặc biệt quan tâm là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu của công dân Việt Nam bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng ngay cả khi vẫn còn thời hạn.

Theo quy định mới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành hủy giá trị đối với những hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất, hoặc các trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày hẹn trả mà công dân không đến nhận và cũng không có thông báo bằng văn bản về lý do chậm trễ. Việc thu hồi và hủy giá trị cũng được áp dụng nghiêm ngặt đối với những cá nhân bị thôi, tước hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Đối với nhóm hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, giấy tờ sẽ bị hủy ngay khi người sở hữu không còn thuộc đối tượng được phép sử dụng.

Bên cạnh đó, luật mới cũng quy định rõ việc hủy hộ chiếu đối với những người vi phạm khoản 1 Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 2019, người đang bị truy nã hoặc những cuốn hộ chiếu không may bị in sai thông tin cá nhân. Đáng lưu ý, khi người dân đã thực hiện thủ tục và được cấp một cuốn hộ chiếu phổ thông mới, hệ thống sẽ tự động hủy giá trị sử dụng của cuốn hộ chiếu cũ dù nó vẫn còn thời hạn.

Để đảm bảo quyền lợi cá nhân và tránh những rắc rối pháp lý không đáng có tại sân bay sau thời điểm 1/7, người dân cần chủ động kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin ngay khi cầm cuốn hộ chiếu trên tay. Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch nào so với thẻ căn cước công dân, bạn cần thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để được điều chỉnh. Trong quá trình sử dụng, tuyệt đối không được cho mượn, cầm cố, tự ý tẩy xóa chỉnh sửa hoặc dùng hộ chiếu vào các mục đích vi phạm pháp luật. Trường hợp rủi ro làm mất hộ chiếu, việc trình báo ngay lập tức là bắt buộc để hệ thống kịp thời vô hiệu hóa, ngăn chặn nguy cơ bị kẻ xấu đánh cắp danh tính.

Đặc biệt, đối với những cá nhân đang vướng vào các vụ việc dân sự, hình sự, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hoặc đang trong diện bị truy nã, cơ quan chức năng có quyền hủy giá trị hộ chiếu trực tiếp trên hệ thống điện tử mà không cần phải thu hồi bản giấy. Do đó, việc tuân thủ và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo quyết định của tòa án cũng như nghĩa vụ thuế là điều kiện tiên quyết trước khi người dân lên kế hoạch xuất cảnh ra nước ngoài.