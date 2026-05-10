Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ

Theo Công an TP.Hà Nội, lợi dụng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu dân cư của nhà nước, tội phạm mạng đang ráo riết triển khai một thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi. Bằng cách lập ra các trang web giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia, những kẻ gian này đã giăng bẫy chiếm đoạt tài sản của không ít người dân nhẹ dạ cả tin trong thời gian gần đây.

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng sẽ chủ động gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã, phường. Chúng sử dụng giọng điệu mang tính chất thông báo hoặc đe dọa, yêu cầu người dân phải khẩn trương cập nhật thông tin đất đai, sổ đỏ lên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để hỗ trợ nạn nhân từ xa, những kẻ lừa đảo này sẽ gửi các đường link có tên miền và giao diện được thiết kế giống hệt Cổng dịch vụ công quốc gia chính thống nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo và đánh lừa thị giác.

Khi người dân truy cập vào các đường link độc hại này để hoàn tất thủ tục hành chính ảo, hệ thống giả mạo sẽ yêu cầu nhập các thông tin vô cùng nhạy cảm. Ngay khi nạn nhân vô tình cung cấp thông tin thẻ ngân hàng bao gồm số thẻ và mã xác thực OTP, các đối tượng ở đầu dây bên kia sẽ lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản và nhanh chóng rút sạch số tiền đang có.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước mọi cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước. Nguyên tắc sống còn để bảo vệ tài sản là tuyệt đối không bấm vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo hay các ứng dụng chat khác dù đối phương đưa ra bất kỳ lý do gì.

Người dân cần ghi nhớ kỹ việc không bao giờ cung cấp mã xác thực OTP, mật khẩu ứng dụng ngân hàng hoặc số Căn cước cá nhân cho bất kỳ ai qua các cuộc trao đổi trên điện thoại. Trong trường hợp nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo chèo kéo cập nhật thông tin mờ ám, người dân cần lập tức ngắt máy và liên hệ trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang.