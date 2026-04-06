Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định mới vừa được đề xuất

Theo Duy Anh | 06-04-2026 - 12:58 PM | Xã hội

Quy định mới vừa được đề xuất liên quan đến vấn đề sang tên.

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó làm rõ hàng loạt trường hợp được miễn thuế. Đáng chú ý là các quy định về đề xuất sang tên sổ đỏ cho người thân được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Sang tên giữa các thành viên trực hệ trong gia đình

Theo nội dung dự thảo, thu nhập từ việc chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) giữa các đối tượng có mối quan hệ gia đình trực tiếp sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân 100%.

Danh sách các cặp quan hệ được hưởng ưu đãi này bao gồm:

Quy định này giúp việc chuyển giao tài sản giữa các thế hệ hoặc giữa anh chị em trong nhà trở nên thuận lợi hơn, bảo đảm quyền lợi thừa kế và hỗ trợ an cư cho người thân.

Miễn thuế khi phân chia tài sản sau ly hôn

Một điểm mới đáng chú ý là việc xử lý thuế đối với bất động sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Dự thảo nêu rõ, nhà ở hoặc công trình xây dựng (kể cả tài sản hình thành trong tương lai) được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi thực hiện chia tách do ly hôn sẽ thuộc diện miễn thuế.

Phần thu nhập phát sinh từ việc phân chia tài sản chung này sẽ không bị đánh thuế, giúp các cá nhân sớm ổn định cuộc sống sau khi thay đổi tình trạng hôn nhân.

Dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính đã tạo ra hành lang pháp lý minh bạch hơn cho các giao dịch dân sự trong gia đình. Việc miễn thuế không chỉ áp dụng cho bất động sản đã có sổ mà còn bao gồm cả các loại hình nhà ở hình thành trong tương lai, giúp người dân yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục sang tên cho người thân.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên