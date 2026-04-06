Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Bắt ‘siêu trộm’ hàng loạt mặt gương chiếu hậu ô tô Mercedes

Theo Thanh Hà | 06-04-2026 - 10:56 AM | Xã hội

Phùng Xuân Thắng, 51 tuổi, trú tại Hà Nội, liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp mặt gương chiếu hậu ô tô hiệu Mercedes vừa bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đối tượng Thắng.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, người dân trình báo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) về việc xe ô tô Mercedes GLC 200 để dưới hầm chung cư trên đường Trần Kim Xuyến bị kẻ gian lấy trộm mặt gương chiếu hậu.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là Phùng Xuân Thắng (có 2 tiền án).

Bước đầu đối tượng khai nhận, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp mặt gương chiếu hậu trong hầm chung cư kể trên đã mang bán cho N.T.D - ở chợ Hòa Bình (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Clip đối tượng trộm cắp mặt gương xe ô tô.

Đáng chú ý, Thắng còn khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp mặt gương chiếu hậu ô tô Mercedes E200, Mercedes GLC 300, Mercedes GLC 200, BMW tại các phường Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Yên Hòa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên