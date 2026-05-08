Tất cả người dân khi cập nhật thông tin đất đai, sổ đỏ đặc biệt chú ý

Theo Duy Anh | 08-05-2026 - 11:15 AM | Xã hội

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tích hợp thông tin nhà đất trang web giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu dân cư, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc tích hợp thông tin nhà đất trang web giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người nhân cập nhật thông tin đất đai, "sổ đỏ".

Sau đó yêu cầu người dân truy cập vào các đường link có giao diện được thiết kế giống Cổng dịch vụ công quốc gia để hoàn tất thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, các trang web do đối tượng gửi có tên miền và giao diện được thiết kế gần giống Cổng dịch vụ công nhằm tạo cảm giác đây là trang chính thống.

Khi nạn nhận nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

