Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15-5

Theo Hồng Đào | 10-05-2026 - 12:44 PM | Xã hội

Từ ngày 15-5, nếu sử dụng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng.

Theo Nghị định 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt tiền.

Cụ thể, nếu cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám chữa, bệnh sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ BHYT chiếm đoạt tiền BHYT dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ BHYT dưới 20 triệu đồng, cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ BHYT (nếu có).

Quy định này sẽ áp dụng từ ngày 15-5. So với quy định trong Nghị định 117/2020, các mức phạt giữ nguyên, tuy nhiên Chính phủ quy định rõ hơn về số tiền chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại đến quỹ BHYT. Trong Nghị định 117/2020, Chính phủ chỉ quy định cá nhân bị phạt từ 3-5 triệu đồng nếu làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

