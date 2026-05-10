Tất cả những người làm hộ chiếu online đặc biệt chú ý

Theo Trang Anh | 10-05-2026 - 14:21 PM | Xã hội

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đề nghị người dân làm hộ chiếu nâng cao cảnh giác và thực hiện các khuyến cáo.

Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện nay, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an thành phố Hải Phòng) đang thực hiện việc trả hộ chiếu qua đường bưu điện nhằm tạo thuận lợi cho công dân trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến hình thức phát trả hộ chiếu này. Các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên bưu điện, cán bộ cơ quan công an gọi điện cho công dân, thông báo về việc "hộ chiếu đang được gửi", "hộ chiếu bị lỗi", hoặc "cần xác minh thông tin bổ sung"...

Sau đó, chúng sẽ gửi đường link lạ và hướng dẫn công dân truy cập vào link đã gửi để "kiểm tra tình trạng đơn gửi" hoặc “kiểm tra tình trạng hồ sơ” hoặc “theo dõi quy trình cấp hộ chiếu”. Khi công dân bấm vào các đường link này, thiết bị có thể bị cài mã độc, dẫn đến việc bị đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP ngân hàng và chiếm đoạt tài sản trong tài khoản.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đề nghị Nhân dân nâng cao cảnh giác và thực hiện các khuyến cáo sau:

1. Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội... đặc biệt khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

2. Không cung cấp số CMND/CCCD, số hộ chiếu, mã đơn, mã OTP... cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc tin nhắn.

3. Mọi thông tin về tình trạng xử lý hộ chiếu, công dân có thể tra cứu trực tiếp tại các kênh chính thống của cơ quan Công an hoặc Bưu điện.

4. Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, công dân nên chủ động liên hệ lại với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh hoặc bưu điện địa phương để xác minh.

5. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

