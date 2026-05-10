113 khống chế, bắt giữ Nguyễn Đức Hiếu SN 1984

Công an TP Hà Nội ngày 10/5 cho biết vừa khống chế đối tượng sử dụng hung khí gây thương tích cho người dân. Cụ thể, khoảng 22h20 ngày 06/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực P1B8 Tân Mai, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng; một đối tượng sử dụng hung khí gây nguy hiểm cho người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Hoàng Mai xác minh, tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1984, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, Hiếu có hành vi sử dụng súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn gây thương tích cho người dân. Nạn nhân sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, điều trị.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 01 khẩu súng bắn bi dạng ná cao su, dài khoảng 80cm, bằng kim loại màu đen. Qua xác minh ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng có sử dụng rượu bia cùng một nhóm bạn, trong đó có nạn nhân. Trong quá trình ăn uống, giữa các bên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, thách thức nhau, dẫn đến vụ việc trên.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng Nguyễn Đức Hiếu cùng tang vật cho Công an phường Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.