Lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở "nhân viên cty tài chính" Nguyễn Thị Mận

Công an TP Cần Thơ ngày 10/5 cho biết, ngày 08/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mận (tên gọi khác là Thúy, sinh năm: 1982, địa chỉ thường trú: ấp 2, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long).

Mận bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại khóm Cà Lăng B, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ).

Công an thành phố Cần Thơ tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Mận - Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 03/2025, Nguyễn Thị Mận bị cho là đã mạo danh nhân viên một công ty tài chính, đồng thời đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một số Bộ, ngành Trung ương nhằm tạo lòng tin với một doanh nghiệp đang thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nêu trên.

Qua đó, đối tượng nhận làm hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng của doanh nghiệp.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.