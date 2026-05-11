Lao động nam đầu tiên ở Bắc Ninh nhận trợ cấp thai sản từ BHXH tự nguyện

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, anh Phan Viết Tuấn (phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là lao động nam đầu tiên tại khu vực này vừa nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng theo chính sách mới khi vợ sinh con.

Người dân tìm hiểu quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện

Anh Tuấn cho biết trước đây tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu để tích lũy hưởng lương hưu khi về già, không nghĩ khi vợ sinh con cũng được hỗ trợ tài chính như lao động làm việc tại doanh nghiệp.

"Số tiền này rất thiết thực để lo bỉm sữa cho con trong những ngày đầu mới sinh. Thủ tục nhận hỗ trợ cũng đơn giản, nhanh chóng"- anh Tuấn chia sẻ.

Theo BHXH Việt Nam, anh Tuấn được hưởng trợ cấp thai sản theo Điều 94 Luật BHXH năm 2024. Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản nếu thuộc một trong hai trường hợp: lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con.

Đây là lần đầu tiên chế độ thai sản được bổ sung vào chính sách BHXH tự nguyện, mở rộng quyền lợi và tăng sức hút với nhóm lao động phi chính thức. Trước đây, người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất.

BHXH Việt Nam cho biết việc bổ sung trợ cấp thai sản giúp chính sách BHXH tự nguyện trở nên thiết thực hơn với lao động tự do, tiểu thương, nông dân và những người không có hợp đồng lao động ổn định.

Chính sách không còn chỉ là "của để dành" cho tuổi già mà đã hỗ trợ người tham gia ngay trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Nhân viên BHXH tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân

Cùng với chế độ thai sản, Luật BHXH năm 2024 cũng giảm thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng cơ hội hưởng lương hưu cho nhiều lao động tham gia muộn hoặc có thu nhập không ổn định.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ mức đóng ngày càng được nâng cao là yếu tố quan trọng giúp giảm gánh nặng tài chính, tạo động lực để người dân tham gia và duy trì BHXH tự nguyện lâu dài.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018, cả nước có hơn 277.000 người tham gia BHXH tự nguyện; đến năm 2019 tăng lên hơn 558.000 người, gấp đôi năm trước. Giai đoạn 2020-2025, số người tham gia tiếp tục tăng đều.

Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 2,6 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 13,83% so với năm 2024 và tương đương 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi. Kết quả này cho thấy diện bao phủ BHXH tự nguyện ngày càng mở rộng, đồng thời phản ánh nhu cầu bảo đảm an sinh của người dân ngày càng tăng