Tài xế bị đánh giá 1 sao vì nhắc khách đội mũ bảo hiểm: Cục CSGT lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở hãng xe công nghệ

Mới đây, câu chuyện một tài xế xe ôm công nghệ bị khách hàng đánh giá 1 sao chỉ vì nhắc đội mũ bảo hiểm đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, nam tài xế cho biết sau khi được nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, vị khách không những tỏ thái độ khó chịu mà còn đánh giá tài xế 1 sao sau chuyến đi. Người này cho biết khi xuống xe, khách còn có hành động xô đẩy, lớn tiếng dù tài xế chỉ nói lời cảm ơn.

Cho rằng mình bị làm khó dù thực hiện đúng quy định an toàn giao thông, tài xế đã phản ánh vụ việc tới hãng xe công nghệ và đề nghị xóa đánh giá 1 sao để tránh ảnh hưởng công việc.

“Tôi đang gặp vấn đề tài chính vì không nhận được nhiều cuốc xe từ người khách kia. Công bằng cho tài xế ở đâu?” - tài xế bức xúc.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Từ câu chuyện này, fanpage chính thức của Cục Cảnh sát giao thông đã đăng tải bài viết đặt vấn đề về trách nhiệm xã hội của các công ty xe công nghệ trong hoạt động vận tải hiện nay.

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, hoạt động vận tải công cộng ở Việt Nam sôi động với nhiều loại hình cá nhân, tổ chức tham gia kinh doanh vận tải. Trong đó phải kể đến các công ty “xe công nghệ”.

Theo quy định về hoạt động kinh doanh vận tải thì các công ty này gồm: doanh nghiệp vận tải và đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Đối với các doanh nghiệp vận tải, có rất nhiều quy định chặt chẽ về việc bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với doanh nghiệp vận tải, pháp luật đã có nhiều quy định chặt chẽ liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên đối với các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải thì chưa có quy định về bảo đảm an toàn giao thông hoặc ít nhất là trách nhiệm xã hội với việc bảo đảm an toàn trong lĩnh vực vận tải do đơn vị mình thực hiện kinh doanh.

Cục CSGT dẫn thực tế nhiều tài xế xe ôm công nghệ sẵn sàng vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy xe trên vỉa hè để chở khách hoặc giao hàng nhanh hơn. Thậm chí, có trường hợp che biển số nhằm tránh bị hệ thống camera giám sát phát hiện và xử lý.

Theo cơ quan này, dù tình trạng vi phạm liên tiếp xảy ra với cả tài xế công nghệ lái ô tô và xe máy, nhiều công ty xe công nghệ vẫn bàng quan, nằm ngoài cuộc, không liên quan tới sự phức tạp của tình hình TTATGT trên đường.

"Dường như họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận là trên hết." - Cục CSGT

Theo Cục CSGT, vụ việc tài xế xe ôm công nghệ phản ánh với tổng đài doanh nghiệp sau khi bị khách hàng đánh giá sao thấp và xảy ra xô xát chỉ vì yêu cầu hành khách đội mũ bảo hiểm cho thấy sự thờ ơ của doanh nghiệp với sức khỏe, an toàn của hành khách cũng như chưa thể hiện sự ủng hộ đối với hành động tuân thủ pháp luật giao thông của tài xế.

Từ thực tế trên, Cục CSGT cho rằng cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh vận tải cần sớm có quy định cụ thể, bắt buộc về an toàn giao thông đối với loại hình kinh doanh xe công nghệ. Đồng thời, cơ quan này cũng kêu gọi người dân lên tiếng yêu cầu các doanh nghiệp xe công nghệ phải thực hiện tối thiểu trách nhiệm xã hội khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.