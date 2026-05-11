Trái cây mùa hè: Ăn thế nào để không gây “nóng”, nổi mụn?

Trong dân gian, các loại trái cây như vải, nhãn, xoài chín thường bị xếp vào nhóm “nhiệt”, dễ gây nóng. Tuy nhiên, theo góc nhìn khoa học, cơ thể không “nóng” lên theo nghĩa trực tiếp vì ăn trái cây, mà các phản ứng như nổi mụn, nhiệt miệng thực chất liên quan đến chuyển hóa đường, phản ứng viêm và cơ địa từng người.

Lượng đường cao: thủ phạm hàng đầu

Nhiều loại trái cây mùa hè có hàm lượng đường tự nhiên rất cao, đặc biệt là fructose và glucose. Khi tiêu thụ quá nhiều, đường sẽ làm tăng nhanh đường huyết, kích thích cơ thể sản sinh insulin.

Theo Cleveland Clinic, sự gia tăng insulin có thể thúc đẩy phản ứng viêm nhẹ trong cơ thể. Chính tình trạng viêm này khiến da dễ tiết dầu hơn, gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.

Ngoài ra, việc dư thừa đường còn có thể làm tăng quá trình glycation, hiện tượng đường gắn vào protein trong cơ thể, khiến collagen bị suy yếu, góp phần khiến da dễ nổi mụn và nhanh lão hóa.

Tác động đến nội tiết và tuyến bã nhờn

Việc nạp nhiều đường trong thời gian ngắn còn ảnh hưởng đến hormone, đặc biệt là insulin và IGF-1, hai yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động của tuyến bã nhờn.

Theo American Academy of Dermatology, sự gia tăng IGF-1 có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, khiến da bóng dầu, dễ tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mụn phát triển. Đáng chú ý, những người đang trong giai đoạn dậy thì, người có da dầu hoặc người thường xuyên thức khuya sẽ nhạy cảm hơn với tác động này.

Ngoài ra, một số người có cơ địa nhạy cảm với các hợp chất trong trái cây như histamine tự nhiên hay enzyme đặc trưng (như trong dứa, xoài). Những chất này có thể gây ngứa, nổi mẩn nhẹ, nhiệt miệng hay cảm giác “nóng” trong người. Tuy nhiên đây là phản ứng cá nhân, không phải ai cũng gặp.

Không chỉ loại trái cây, cách ăn cũng là yếu tố quan trọng. Không nên:

Ăn quá nhiều trong một lần (ví dụ: 0,5 - 1kg vải/ngày)

Ăn lúc đói khiến đường hấp thu nhanh hơn

Kết hợp với đồ ngọt, nước có gas

Uống ít nước

Những thói quen này khiến cơ thể khó cân bằng, làm tăng nguy cơ nổi mụn và khó chịu.

Không phải trái cây nào cũng “gây nóng”

Thực tế, nhiều loại trái cây mùa hè lại có tác dụng làm mát và hỗ trợ giải nhiệt như: dưa hấu, thanh long, cam, bưởi, dưa leo,... Điểm khác biệt của các loại quả này nằm ở hàm lượng nước, chất xơ và lượng đường thấp hơn, giúp cơ thể điều hòa tốt hơn.

Làm sao để ăn trái cây mùa hè mà không lo nổi mụn?

Để tận dụng lợi ích của trái cây mà không gặp tác dụng phụ, các chuyên gia khuyến nghị:

Ăn với lượng vừa phải (200 - 300g/lần)

Không ăn quá nhiều một loại trong nhiều ngày liên tiếp

Kết hợp đa dạng trái cây

Uống đủ nước

Tránh ăn ngay khi đói hoặc trước khi ngủ

Trái cây mùa hè vẫn rất giàu vitamin và có lợi cho sức khỏe nếu ăn hợp lý. Khi kiểm soát khẩu phần, đa dạng lựa chọn và duy trì lối sống cân bằng, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị mùa hè mà không phải lo ngại về tình trạng nổi mụn hay “nóng trong”.