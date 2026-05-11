Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Chiều 11-5, Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính mức độ 1 do tiếp xúc hóa chất từ đồ chơi.

Mẹ của cháu bé đăng tải câu chuyện thu hút sự quan tâm của cộng động mạng

Bệnh nhi là bé N.L.P.V. (5 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), được gia đình đưa vào cấp cứu lúc khoảng 22 giờ ngày 9-5 trong tình trạng sưng đau cả hai mắt.

Theo người nhà, trước đó bé chơi đồ chơi thổi bong bóng xà phòng và không may để dung dịch tiếp xúc với mắt. Chỉ khoảng 10 phút sau, trẻ xuất hiện triệu chứng ngứa rát, chảy nước mắt liên tục, hai mí mắt sưng đỏ. Dù gia đình đã nhanh chóng rửa mắt cho bé dưới vòi nước nhưng tình trạng không cải thiện nên phải đưa đi bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi mắt sưng đỏ hai mắt, đau rát, viêm kết mạc; may mắn chưa có tổn thương giác mạc.

“Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định và được xuất viện trong ngày 11-5. Rất may hóa chất mới chỉ tác động bên ngoài mắt, chưa xâm nhập sâu gây tổn thương nghiêm trọng” - Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng thông tin.

Từ vụ việc trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi chọn mua đồ chơi cho trẻ, đặc biệt là các sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa chất lỏng hoặc hóa chất.

Trước đó, mẹ bé V. cũng đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội như một lời cảnh báo tới các phụ huynh. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khi nhiều người bày tỏ lo ngại trước nguy cơ từ những món đồ chơi tưởng chừng vô hại nhưng... độc hại.