Thông tin người dân cần nhanh chóng tích hợp vào VNeID

Theo Huỳnh Duy | 13-05-2026 - 08:15 AM | Sống

Người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID nên thực hiện sớm việc cập nhật thông tin.

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng VNeID đang dần trở thành nền tảng tích hợp nhiều loại giấy tờ và dịch vụ thiết yếu dành cho người dân.

Không chỉ phục vụ định danh điện tử, VNeID hiện còn mở rộng thêm nhiều tiện ích liên quan đến hành chính công, y tế, tài chính và đời sống dân sinh, hướng tới mục tiêu mỗi công dân có thể thực hiện nhiều thủ tục ngay trên điện thoại mà không cần sử dụng giấy tờ truyền thống.

Thời gian qua, lực lượng công an nhiều địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, cập nhật và đồng bộ dữ liệu an sinh xã hội.

Theo định hướng triển khai Đề án 06, việc tích hợp dữ liệu hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công dân số, nơi người dân có thể quản lý nhiều loại giấy tờ và thông tin thiết yếu trên cùng một nền tảng điện tử.

Các cơ quan chức năng cho biết dữ liệu cần được bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, tức chính xác, đầy đủ và thường xuyên cập nhật. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng các dịch vụ công trực tuyến cũng như các tiện ích an sinh trong môi trường số.

Khi hoàn tất tích hợp, người dân có thể dễ dàng tra cứu quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc trợ cấp xã hội trực tiếp trên ứng dụng VNeID, đồng thời giảm phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống trong quá trình giao dịch, làm thủ tục hành chính.

Để thực hiện, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 và cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng hướng dẫn người dân liên kết tài khoản ngân hàng với mục “An sinh xã hội” trên ứng dụng nhằm nhận các khoản hỗ trợ, trợ cấp nhanh chóng, minh bạch và an toàn.

Theo hướng dẫn, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục “An sinh xã hội”, sau đó vào “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” để thực hiện liên kết. Người dùng cần nhập passcode 6 số, chọn ngân hàng đang sử dụng, điền số tài khoản và xác nhận chia sẻ dữ liệu trước khi gửi yêu cầu xác thực.

Sau khi liên kết thành công, các khoản hỗ trợ an sinh xã hội có thể được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người dân, góp phần rút ngắn thời gian chi trả và hạn chế các thủ tục trung gian.

Công an nhiều địa phương cũng khuyến nghị người dân chủ động thực hiện tích hợp, liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thao tác, người dân có thể liên hệ lực lượng công an cơ sở để được hỗ trợ.

