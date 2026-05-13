Lời khuyên cho những ai đặt báo thức lúc 6h sáng

Một bác sĩ tim mạch hàng đầu cho biết có một khung giờ cụ thể mỗi buổi sáng khi tim phải chịu áp lực lớn nhất.

Francesco Lo Monaco, bác sĩ tim mạch tại London, nhà sáng lập National Heart Clinic trên phố Harley và là tác giả cuốn sách Heart Saviour, cho biết các cơn đau tim thực chất diễn ra theo một “lịch trình sinh học”.

Ông nói: “Mỗi buổi sáng, từ khoảng 6 giờ đến 10 giờ, hệ tim mạch của bạn trải qua một loạt thay đổi sinh lý có thể dự đoán được, làm gia tăng đáng kể nguy cơ đau tim.”

Nguy cơ này còn cao hơn ở những người có mảng xơ vữa tiềm ẩn hoặc không ổn định, huyết áp cao, căng thẳng kéo dài hoặc ngủ kém chất lượng.

Trong khoảng thời gian đầu ngày đó, nhiều thay đổi diễn ra đồng thời trong cơ thể khiến khung giờ này trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Ảnh minh họa

“Máu của bạn tạm thời trở nên ‘đặc dính’ hơn vào buổi sáng, khi một loại protein gọi là PAI-1 tăng vọt, làm giảm khả năng phân hủy cục máu đông tới 80%,” bác sĩ Lo Monaco giải thích. “Các động mạch cũng co lại và hormone cortisol tăng mạnh chỉ trong vòng 45 phút sau khi thức dậy.”

Dù đây đều là những phản ứng sinh lý bình thường, nhưng khi kết hợp lại, chúng có thể tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch, đặc biệt ở những người vốn đã có vấn đề về tim.

Lời khuyên cho những ai đặt báo thức lúc 6h

Nếu bạn phụ thuộc vào đồng hồ báo thức để thức dậy lúc 6h sáng, có thể bạn đang vô tình khiến tình hình tệ hơn mà không nhận ra.

“Việc bị đánh thức đột ngột bởi chuông báo thức gây ra một cú sốc cho cơ thể,” bác sĩ Lo Monaco cho biết. “Biến thiên nhịp tim giảm từ 30% đến 50% ở những người có nguy cơ cao, khiến hệ tim mạch kém thích nghi hơn đúng vào thời điểm nó đang chịu nhiều áp lực nhất.”

Theo ông, chỉ cần thay đổi nhỏ trong thói quen buổi sáng cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể. Bước đầu tiên là sống chậm lại.

“Hãy thức dậy từ từ nếu có thể, và dành đủ thời gian chuẩn bị buổi sáng mà không phải vội vàng,” ông nói. “Thay vì tiếng chuông báo thức chói tai, hãy thử dùng đèn báo thức mô phỏng ánh sáng để cơ thể thức dậy nhẹ nhàng hơn.”

Ông cũng khuyến cáo mọi người nên cân nhắc lại việc tập thể dục quá sớm vào buổi sáng.

Ông nói: “Hãy tránh các bài tập cường độ cao trong 30 phút đầu sau khi thức dậy, và đừng lập tức chạy lên chạy xuống cầu thang. Tất cả những điều đó chỉ tạo thêm áp lực không cần thiết cho tim đúng vào thời điểm tồi tệ nhất.”

Ngoài những yếu tố trong buổi sáng, việc duy trì giấc ngủ chất lượng cao và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày có thể giúp điều hòa phản ứng căng thẳng của cơ thể theo thời gian.

Đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, việc theo dõi huyết áp và biến thiên nhịp tim mỗi sáng có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Lo Monaco cho rằng việc hiểu được “nhịp điệu” của cơ thể là chìa khóa để chăm sóc bản thân và bảo vệ sức khỏe.

“Phòng bệnh không phải là hành động thụ động,” ông nói thêm. “Đó là một chiến lược mang tính cá nhân, bắt nguồn từ việc hiểu rõ cơ thể mình. Bằng cách thay đổi thói quen buổi sáng, chúng ta có thể bắt đầu bảo vệ trái tim thay vì âm thầm gây hại cho nó.”



