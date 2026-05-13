Dùng chiêu "xin visa Hàn Quốc", nữ giám đốc chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Dịu (SN 1993, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tháng 6-2022, Dịu đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 14 năm tù về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bị can Nguyễn Thị Hương Dịu tại Cơ quan Công an. Ảnh: ANTĐ

Theo cáo trạng, do cần tiền để chi tiêu, Nguyễn Thị Hương Dịu đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về khả năng có thể xin được visa để đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc du lịch tại Hàn Quốc; có thể nâng được hạn mức tín dụng; có căn chung cư ở khu đô thị An Khánh muốn bán… nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Bằng thủ đoạn này, từ năm 2023 - 2024, Dịu đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng của nhiều người bị hại.

Năm 2019, Dịu thành lập Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dịch vụ Duy Bách (Công ty Duy Bách) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp visa.

Công ty này không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, không được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nhưng Dịu vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ, có thể xin được visa của Đại sứ quán Hàn Quốc để đưa người đi du lịch, xuất khẩu lao động.

Khoảng tháng 8-2023, Vũ Thanh Hải (SN 1998, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác quốc tế HPT - Công ty HPT) gặp và hỏi Dịu về lịch trình tour du lịch Hàn Quốc. Khi đó, Dịu lên mạng xã hội tìm thông tin và cung cấp cho Hải thông tin lịch trình tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày.

Dịu còn đưa ra thông tin về việc có nhiều mối quan hệ, có thể xin được visa của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, có thể tổ chức cho khách có nhu cầu đi du lịch tại Hàn Quốc.

Dịu thông báo với Hải chi phí làm các thủ tục xuất cảnh đi du lịch theo tour từ TPHCM đi Hàn Quốc là 11.500 USD (tương đương hơn 268 triệu đồng). Trong đó, 1.000 USD là chi phí để làm thủ tục xin visa, còn lại là tiền đặt cọc "chống trốn" ở lại Hàn Quốc, sẽ được trả lại khi khách du lịch quay trở về Việt Nam.

Sau khi thỏa thuận với Dịu, Hải thông báo cho nhân viên về việc Công ty HPT sẽ tổ chức tour du lịch Hàn Quốc theo lịch trình 5 ngày 4 đêm với chi phí 370 triệu đồng để nhân viên tìm khách có nhu cầu (trong đó, chi phí đi tour là 20 triệu đồng, còn lại 350 triệu đồng là tiền đặt cọc chống bỏ trốn ở lại Hàn Quốc).

Ngày 9-10-2023, anh Lê Anh Hóa (Giám đốc Công ty Global) biết Hải và Công ty HPT tổ chức tour du lịch Hàn Quốc nên đã liên hệ hỏi thủ tục, ký hợp đồng ghi nhớ. Về phần mình, anh Hóa đã nhận hơn 11 tỉ đồng của 35 khách hàng để hứa hẹn xin visa và làm các thủ tục đưa khách đi du lịch Hàn Quốc. Sau khi nhận tiền, Hóa đã chuyển hơn 11 tỉ đồng cho Hải cùng 35 bộ hồ sơ xin cấp visa để làm thủ tục cho khách đi Hàn Quốc.

Nhận được số tiền trên, Hải đã chuyển cho Dịu hơn 5 tỉ đồng để xin visa cho 71 khách (gồm cả nhóm khách của Hóa và khách của Hải). Sau khi nhận tiền, Dịu dùng hơn 329 triệu đồng để đặt vé máy bay cho khách và chụp ảnh vé máy bay đã đặt gửi cho Hải để tạo lòng tin. Tuy nhiên, Dịu đã không liên hệ để xin cấp visa cho khách như cam kết. Số tiền còn lại là hơn 4,6 tỉ đồng, Dịu chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.

Khi không được xuất cảnh như hứa hẹn, khách của cả 2 giám đốc Hóa và Hải yêu cầu trả lại tiền. Lúc này anh Hóa đòi tiền Hải và Hải quay sang đòi Dịu trả tiền. Bị can mới trả lại cho Hải 1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong tổng số 35 khách của Hóa, có 20 người khai có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc và được anh Hóa thỏa thuận xin visa sang Hàn Quốc với mục đích du lịch rồi trốn ở lại để làm việc.

Cơ quan điều tra xác định anh Hóa đã trả tiền cho người bị hại, không có ý thức chiếm đoạt tiền của các bị hại, nên không đề cập xử lý. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra cũng đã tách tài liệu liên quan đến Hải để điều tra, xử lý sau.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hải và Hóa, Dịu còn lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của 2 người khác.