21-11-2025 - 23:56 PM | Sống

Người đàn ông Hà Nội máu trắng như sữa, 3 ngày liên tiếp phải lọc máu vì loại đồ uống nam giới mê

Nam bệnh nhân đến viện khám do xuất hiện cơn đau bụng vùng thượng vị lan ra sau lưng kèm nhiều dấu hiệu bất thường khác. Tại bệnh viện, bác sĩ chỉ định bệnh nhân lọc máu ngay.

Ông T.V.C (55 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị lan ra sau lưng, kèm theo khó thở, mệt lả và huyết áp tụt sâu. Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốt cao, tím tái, nhịp thở nhanh và có dấu hiệu suy hô hấp cấp.

Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, gout mạn tính, suy thượng thận do dùng thuốc lâu năm. Đặc biệt, bệnh nhân có thói quen uống rượu kéo dài. Kết quả xét nghiệm máu khiến ê-kíp y tế giật mình: máu của bệnh nhân trắng như sữa. Các chỉ số nguy cơ cao bao gồm: Creatinin 199 μmol/l, lactat 16,3 mmol/l, Pro-calcitonin 85,1 ng/ml.

Tại Khoa Điều trị Tích cực, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp kèm sốc nhiễm khuẩn tiến triển nhanh. Do tình trạng bệnh nhân nặng, xuất hiện suy đa cơ quan, ê-kíp bác sĩ quyết định thực hiện thở máy xâm nhập, bù dịch, duy trì hai loại vận mạch liều cao, sử dụng kháng sinh phổ rộng và lọc máu liên tục.

Người đàn ông Hà Nội máu trắng như sữa, 3 ngày liên tiếp phải lọc máu vì loại đồ uống nam giới mê- Ảnh 1.

Bệnh nhân đã hồi phục sau khi được lọc máu.

Lọc máu liên tục là một kỹ thuật cao, được sử dụng trong những ca bệnh nặng. Phương pháp này giúp loại bỏ độc tố, các chất gây viêm, cân bằng nội môi, đồng thời hỗ trợ cơ thể hồi phục trong các trường hợp sốc nhiễm khuẩn nặng. Đây là giải pháp cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch, đặc biệt khi bệnh tiến triển nhanh.

Sau gần ba ngày lọc máu và chăm sóc toàn diện, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Ông C tỉnh táo, huyết động và hô hấp ổn định hơn, có thể dừng lọc máu liên tục, ngừng vận mạch và từng bước cai máy thở. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân đã rút ống nội khí quản, chuyển sang thở oxy dòng thấp. Hiện tại, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, hô hấp ổn định và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Viêm tụy cấp đến từ thói quen uống rượu

Tuyến tụy bình thường tiết enzyme vào ruột non để tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các tế bào nang tuyến trở nên nhạy cảm, khiến enzyme hoạt động sớm ngay trong lòng ống tụy. Khi đó, enzyme sẽ phá hủy các mô tuyến, dẫn đến viêm tụy cấp.

Nguyên nhân phổ biến nhất của viêm tụy cấp là sỏi mật và lạm dụng rượu. Ngoài ra, một số nguyên nhân gây bệnh khác bao gồm bệnh tự miễn, nhiễm trùng, chấn thương, rối loạn chuyển hóa hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, có tới 15% người bệnh viêm tụy cấp không tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, viêm tụy cấp tiến triển rất nhanh, đặc biệt ở những người uống rượu thường xuyên và có bệnh mạn tính như đái tháo đường hay gout. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Phòng ngừa viêm tụy cấp

Biện pháp đầu tiên để hạn chế nguy cơ viêm tụy cấp là hạn chế hoặc ngừng sử dụng rượu bia. Người nghiện rượu nên tìm sự hỗ trợ của nhân viên y tế để cai rượu, từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh tật và các biến chứng nặng.

Bên cạnh đó, những người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, gout hay suy thượng thận cần được theo dõi sức khỏe định kỳ, tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ và tránh các yếu tố nguy cơ có thể kích hoạt viêm tụy cấp.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng viêm tụy cấp là cấp cứu nội khoa không thể chủ quan. Nhận biết sớm các triệu chứng như đau bụng dữ dội vùng thượng vị lan ra sau lưng, sốt, nôn ói, khó thở và đến viện thăm khám kịp thời là cách tốt nhất để cứu sống người bệnh và giảm biến chứng lâu dài.

Trường hợp của ông C là lời cảnh tỉnh cho những người thường xuyên sử dụng rượu, đặc biệt khi mắc các bệnh mạn tính. Nhờ phát hiện sớm, xử lý kịp thời và lọc máu liên tục, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và đang hồi phục tốt.

Thầy giáo Hà Nội nói: Tôi có 1 “giấc mơ”, nếu thành hiện thực tin rằng rất nhiều thầy cô sẽ mong chờ ngày 20/11 đến!

Theo Ngọc Minh

Đời sống pháp luật

