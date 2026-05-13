Chỉ với 100k, mẹ đảm Ninh Bình "cân" hết bữa ăn cho gia đình 5 người khiến hội chị em rần rần xin bí kíp

Không chạy theo những thực phẩm đắt đỏ, chị Thoa chọn cách đi chợ mỗi ngày, nấu vừa đủ ăn và ưu tiên đặc sản địa phương. Từ những bữa cơm quê chỉ vài chục nghìn đồng, người mẹ 3 con đã mở ra một góc nhìn khác: Tiết kiệm không đồng nghĩa với tằn tiện, mà là biết lên kế hoạch để đồng tiền phát huy giá trị đúng lúc.

"Cái giá" của việc chi tiêu không kế hoạch

Trước khi trở thành một "tay hòm chìa khóa" thực thụ, chị Bùi Kim Thoa cũng từng rơi vào cảnh "vung tay quá trán". Chị nhớ lại những ngày cầm 500.000 đồng ra chợ nhưng vẫn "không mua được gì ra hồn" do thói quen mua sắm cảm tính.

Đi chợ mua đồ ăn 3 ngày hết 306k (sau khi đã trừ 25k đổ xăng)

"Cứ thích là mua, nhiều khi mua 100.000 đồng tiền thịt lợn, thêm ít thịt bò, hoa quả là hết tiền. Về nấu một bữa ăn hai ngày không hết, đun đi đun lại chẳng muốn động đũa nhưng tiếc nên lại phải cố, cố không nổi thì đổ đi. Lãng phí chính là ở đó" , chị Thoa chia sẻ.

Chính những lần lãng phí ấy đã giúp chị nhận ra: Muốn lo cho tương lai của con cái, muốn có khoản dự phòng lúc ốm đau, nhất định phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể.

Bí quyết "mâm cơm dưới 100k": Đi chợ theo ngày, nấu vừa đủ ăn

Nhà có 5 miệng ăn (2 vợ chồng và 3 bé gái đang tuổi ăn tuổi lớn) nên mẹ Thoa đặt ra " quy tắc sắt đá " trong căn bếp:

Những mâm cơm chưa đến 100k cho gia đình 5 người

- Lên thực đơn trước khi đi chợ: Điều này giúp chị Thoa mua đúng - mua đủ, không bị xao lòng bởi những món đồ ngoài dự tính.

- Đi chợ theo ngày: Thay vì mua trữ cả tuần trong tủ lạnh, chị chọn đi chợ mỗi sáng để tận dụng đồ tươi sống và giá rẻ tại địa phương.

- Chia nhỏ món ăn: Thay vì dồn tiền mua một món chính đắt đỏ, mẹ Thoa chia ngân sách cho 3-4 món gồm món mặn, xào và canh. Cách này giúp mâm cơm nhìn hài hòa, đủ chất mà lại rất kinh tế.

Thực phẩm ở chợ quê vừa rẻ vừa tươi

- Nấu vừa đủ: "Nhà mình 3 bé gái nên sức ăn vừa phải. Mình nấu mỗi thứ một ít, Bữa trưa và bữa tối sẽ không trùng món, bữa nào hết bữa đó để bữa sau bày mâm ra cả nhà vẫn thấy thèm ăn, chứ cứ ép nhau ăn thì còn gì là ngon nữa" , chị Thoa chia sẻ.

Gợi ý thực đơn "ngon - bổ - rẻ" của mẹ Thoa:

Thực đơn tiêu biểu Chi phí Chi tiết nguyên liệu Mâm cơm 84k 84.000đ Thịt dải (60k), Canh ghẹ (11k), Mướp đắng xào trứng (8k), Cà muối (5k) Mâm cơm 75k 75.000đ Tép đồng rang (32k), Cá rán (30k), Bầu (5k), Chuối tráng miệng (8k) Mâm cơm 58k 58.000đ Thịt sốt đậu phụ (40k), Gan xào giá (10k), Mướp luộc (8k) Mâm cơm 43k 43.000đ Gà rang mua sẵn (30k), Canh rau ngót (8k), Cà pháo (5k) Mâm cơm 41k 41.000đ Cá (25k), 3 quả trứng vịt (6k), Rau (5k), Lạc rang (5k)

Chính nguyên tắc " mua vừa - nấu đủ " giúp chi phí ăn uống của gia đình chị Thoa giảm đáng kể, đồng thời hạn chế lãng phí thực phẩm. Trong bối cảnh nhiều gia đình ở thành phố quen với thực phẩm chế biến sẵn, đồ đông lạnh hoặc mua theo tuần trong siêu thị, cách đi chợ " ăn ngày nào mua ngày đó " của mẹ Thoa lại tạo cảm giác gần gũi với nếp sinh hoạt truyền thống.

"Rẻ không có nghĩa là bẩn"

Trước những hoài nghi về chất lượng thực phẩm giá rẻ, chị Thoa khẳng định lợi thế nằm ở nguồn cung tại gốc. Tại vùng Kim Sơn (Ninh Bình) hay Nghĩa Hưng (Nam Định), thực phẩm tươi sống do người dân địa phương tự nuôi trồng, đánh bắt nên giá thành tương đối "mềm".

Nhiều ý kiến lo ngại việc nấu ăn giá rẻ sẽ không đảm bảo dinh dưỡng - Ảnh chụp màn hình

- Tận dụng đặc sản ven biển: Tôm, cá bống, cua, cáy biển... luôn tươi rói và rẻ vì không tốn chi phí vận chuyển, bảo quản.

- Nông sản giá gốc: Rau muống 10.000 đồng/3-4 mớ, cà chua có thời điểm chỉ 5.000 đồng/kg, bầu khoảng 8.000 đồng/kg (1 quả khoảng 10.000-12.000 đồng tùy cân nặng), mướp 10.000-15.000 đồng/kg, thịt ba chỉ dao động khoảng 120.000 - 130.000 đồng/kg, thịt vai khoảng 100.000 - 110.000 đồng/kg, sườn non khoảng 120.000 đồng/kg... là mức giá thực tế tại chợ quê mà người ở thành phố cũng khó lòng hình dung được.

- Tự chế biến mỡ lợn: Thay vì mua dầu ăn, chị Thoa mua 3kg mỡ lợn (180k) về rán được hơn 2 lít mỡ, phần tóp mỡ dầm mắm lại có thêm một món đưa cơm "tuyệt phẩm".

Những mâm cơm đãi khách đậm vị quê nhà cũng thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng

"Ở quê chi phí thấp, nếu bán đắt quá thì không ai mua. Đồ chợ quê là đồ tươi trong ngày, người ta chế biến tại chỗ nên rẻ không có nghĩa là bẩn" , chị Thoa lý giải. Đây cũng là lý do cùng một số tiền, ở quê có thể bày được mâm cơm 3 món gồm canh, món mặn và rau xanh, trong khi ở thành phố đôi khi chỉ đủ mua 1 món chính.

Tiết kiệm không phải sống tằn tiện, mà để lo cho tương lai

Ban đầu, chị Kim Thoa quay video nấu ăn chỉ đơn giản để lưu giữ kỷ niệm gia đình. Chị không ngờ những mâm cơm quê dân dã lại nhận được sự quan tâm lớn, giúp nhiều bà nội trợ học được cách lên thực đơn và hạn chế lãng phí.

Bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến lo ngại việc nấu ăn giá rẻ sẽ không đảm bảo dinh dưỡng. Đáp lại, chị Thoa khẳng định giá trị bữa ăn không nằm ở số tiền, mà ở cách kết hợp nguyên liệu thông minh. Với chị, ăn uống tiết kiệm không có nghĩa là thiếu chất hay "ngược đãi" bản thân, bởi mỗi mâm cơm vẫn luôn đủ đầy chất đạm, rau xanh và quan trọng nhất là sự ngon miệng của cả nhà.

Đằng sau sự thong dong nơi góc bếp là áp lực chi tiêu của gia đình có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Giữa bộn bề học phí, thuốc men, cưới hỏi... chị Thoa luôn ưu tiên dành ra một khoản dự phòng mỗi tháng thay vì chi tiêu theo cảm hứng.

"Làm 10 tiêu 10 thì lấy gì lo cho con cái sau này?" - Câu trả lời thẳng thắn của chị Thoa đã gói gọn một triết lý sống thực tế: Tiết kiệm không phải là ép mình sống kham khổ, mà là biết ưu tiên những gì thực sự cần thiết để xây dựng một tương lai vững vàng hơn cho tổ ấm.

Lời kết

Những mâm cơm "giá rẻ nhưng không đạm bạc" của mẹ 3 con Kim Thoa chính là minh chứng rõ nhất cho tư duy chi tiêu thông minh và tấm lòng của người phụ nữ biết giữ lửa gia đình giữa thời bão giá.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, câu chuyện này chạm đến nỗi lòng của nhiều gia đình Việt: Làm sao để cân bằng giữa thu nhập hữu hạn và mong muốn chăm lo vẹn toàn cho tương lai con trẻ? Câu trả lời không nằm ở đâu xa, mà hiện hữu ngay trong sự chắt chiu, tính toán hằng ngày.

Hóa ra, bí quyết để tổ ấm luôn vững vàng không bắt đầu từ việc phải kiếm thật nhiều tiền, mà bắt đầu từ những điều giản đơn nhất: Một tờ thực đơn viết tay trước khi ra chợ, một trái tim biết lo toan và đôi bàn tay khéo léo biến số tiền đi chợ ít ỏi thành những bữa cơm tươm tất, ấm nóng mỗi ngày.

(Ảnh trong bài: kimthoa.bui.1995)