Các bác sĩ cảnh báo: Không cần chờ đến khi tức ngực, thấy 3 thứ này ở đầu và mặt tức là tim mạch đang "báo động"

Trong quan niệm của rất nhiều người, tức ngực là dấu hiệu "kinh điển" để nhận diện bệnh tim mạch hay một cơn đau tim. Cảm giác này thường được mô tả như có một vật nặng đè nén lên lồng ngực, đôi khi lan sang cánh tay trái, cổ hoặc hàm.

Tuy nhiên, bác sĩ Huang Qianrui thuộc Phòng khám Chongxue Maguang (Trung Quốc) cho biết, thực tế lâm sàng, tức ngực thường là hồi chuông báo động cuối cùng khi mạch máu đã tắc nghẽn nghiêm trọng. Việc quá phụ thuộc vào triệu chứng này có thể khiến chúng ta bỏ lỡ thời điểm để can thiệp sớm, dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim cấp tính.

Cũng theo bác sĩ Huang, cơ thể vốn là một hệ thống liên kết chặt chẽ, nơi trái tim đóng vai trò "cơ quan tối cao" điều phối khí huyết. Trước khi những cơn đau thắt ngực xuất hiện, các biến đổi về tuần hoàn đã âm thầm để lại dấu vết ở ngoại hình, nhất là khu mặt đầu và mặt. Bởi đây là nơi có mạng lưới mao mạch và dây thần kinh vô cùng nhạy cảm.

Cảnh báo 3 dấu hiệu là "báo động đỏ" từ tim mạch

Nếu phát hiện mình có 3 thay đổi dưới đây, tốt nhất là nên đi khám càng sớm càng tốt:

1. Rãnh vành tai (Dấu hiệu Frank)

Về đặc điểm nhận diện, đây là một nếp gấp hoặc rãnh xiên chạy chéo trên phần dái tai. Thường xuất hiện ở 1 bên tai thay vì cả hai bên. Nghiên cứu từ năm 1973 của bác sĩ Frank đã chỉ ra rằng, những người sở hữu nếp gấp này có tỷ lệ nhồi máu cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc đột quỵ cao hơn hẳn nhóm người có dái tai mịn màng.

Bác sĩ Huang giải thích, dái tai vốn không có sụn và được nuôi dưỡng bởi hệ thống mao mạch phong phú. Khi các động mạch cung cấp máu cho cơ thể bị xơ cứng hoặc tắc nghẽn (xơ vữa), lượng máu đến dái tai sẽ sụt giảm đầu tiên. Tình trạng thiếu máu cục bộ này khiến các mô đàn hồi quanh tai bị phá vỡ, tạo thành một rãnh sâu rõ rệt.

2. Mẫu "kim treo" (Đường dọc giữa lông mày)

Dấu hiệu này được mô tả như sau: Vùng giữa hai lông mày (ấn đường) không còn phẳng mịn mà xuất hiện một hoặc nhiều đường nhăn dọc sâu, nhìn như một cây kim đang treo lơ lửng.

Trong y học cổ truyền, vùng ùng ấn đường được gọi là "Cung sinh mệnh". Sự xuất hiện của đường nhăn dọc này phản ánh trạng thái cơ tim thường xuyên phải co bóp dưới áp lực cao trong thời gian dài. Còn với y học hiện đại, đây là dấu vết của sự quá tải hệ thần kinh giao cảm do stress mãn tính. Khi thần kinh luôn trong trạng thái "chiến đấu", nhịp tim tăng và mạch máu co thắt thường xuyên, gây áp lực trực tiếp lên hệ tuần hoàn.

Đây thường là biểu hiện của những người có hệ thần kinh giao cảm luôn trong trạng thái quá tải, gây áp lực trực tiếp lên nhịp tim và huyết áp, báo hiệu tim đang dần suy yếu.

3. Đường ngang trên sống mũi

Nếu vùng gốc mũi (vị trí nằm giữa hai khóe mắt, nơi mũi bắt đầu nhô lên) bị lõm xuống hoặc xuất hiện các nếp nhăn ngang nhỏ thì hãy cẩn trọng với bệnh tim mạch.

Sự xuất hiện của các nếp nhăn tại đây có liên quan đến tình trạng lắng đọng lipid và xơ vữa động mạch. Khi các mạch máu nhỏ quanh vùng mũi giảm độ đàn hồi do nồng độ cholesterol cao, da sẽ hình thành các nếp gấp ngang, phản ánh tình trạng lưu thông máu kém của toàn hệ thống. Bác sĩ Huang cho biết thêm, khu vực này liên quan mật thiết đến sự vận hành của tâm khí và khả năng vận chuyển máu. Khi gốc mũi xuất hiện nếp gấp ngang, đó là tín hiệu cho thấy khí huyết lưu thông đến tim đang gặp trở ngại lớn.

Những nếp nhăn ẩn chứa tín hiệu về một cuộc khủng hoảng tim mạch tiềm ẩn trong tương lai gần.

Những tín hiệu đặc hiệu khác không được ngó lơ:

Đương nhiên, không phải ai có 3 dấu hiệu trên đều đang mắc bệnh tim mạch. Đó có thể là do bệnh lý khác hoặc thay đổi tạm thời. Nhưng đều cần hết sức chú ý, nhất là nếu đi kèm các triệu chứng bệnh tim mạch thường gặp khác như:

- Sắc mặt chuyển sang nhợt nhạt hoặc môi tím tái, sẫm màu (biểu hiện thiếu oxy trong máu).

- Thường xuyên vã mồ hôi trộm ở trán hoặc mặt dù không vận động mạnh.

- Lưỡi tê cứng, cử động không linh hoạt hoặc có sắc tím ứ trệ.

- Mí mắt bị sưng húp hoặc phù nề mặt một cách bất thường.

- Thường xuyên có cảm giác hụt hơi khi nói chuyện dài hoặc khi thay đổi tư thế nằm.

7 việc nên làm ngay để bảo vệ tim mạch chủ động

- Tầm soát định kỳ: Kiểm tra huyết áp và chỉ số mỡ máu để ngăn ngừa xơ vữa động mạch từ sớm.

- Ăn uống khoa học: Ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế thực phẩm nhiều muối và hải sản có nguy cơ nhiễm kim loại nặng.

- Vận động điều độ: Duy trì ít nhất 30 phút tập luyện mỗi ngày để tăng sức bền cho cơ tim.

- Kiểm soát stress: Tránh để thần kinh quá tải vì cảm giác tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tim.

- Duy trì giấc ngủ: Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp hệ tim mạch phục hồi và ổn định huyết áp.

- Hạn chế chất kích thích: Rượu, bia và thuốc lá là những tác nhân hàng đầu làm lão hóa mạch máu nhanh chóng.

- Lắng nghe cơ thể: Khi thấy những thay đổi về nếp nhăn hoặc màu sắc trên gương mặt, hãy chủ động thăm khám y khoa hiện đại để có kết luận chính xác.

Nguồn và ảnh: Health GVM, Family Doctor