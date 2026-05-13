Công an điều tra giao dịch 200 triệu đồng gửi tới tài khoản ngân hàng của Bùi Thành Long SN 1984

Theo công an tỉnh Phú Thọ. ngày 29/4/2026, anh Bùi Thành Long (SN 1984, trú tại xóm Vọ, xã Dũng Tiến) bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết chuyển vào tài khoản cá nhân. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Long đã chủ động đến Công an xã Dũng Tiến trình báo, mong muốn tìm người chuyển nhầm để hoàn trả lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Dũng Tiến nhanh chóng triển khai xác minh, rà soát và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Phạm Văn Duẩn, trú tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.



Người dân xã Dũng Tiến trả lại 200 triệu đồng chuyển nhầm

Đến ngày 06/5/2026, tại trụ sở Công an xã Dũng Tiến, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, anh Bùi Thành Long đã trực tiếp trao trả toàn bộ số tiền 200 triệu đồng cho anh Phạm Văn Duẩn.

Tại buổi làm việc, anh Duẩn cho biết do sơ suất trong quá trình chuyển tiền cho người thân nên đã xảy ra nhầm lẫn. Việc nhanh chóng nhận lại được số tiền lớn khiến anh rất xúc động và bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của anh Bùi Thành Long, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Dũng Tiến đã tận tình hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc.

Hành động đẹp của anh Bùi Thành Long là minh chứng cho những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng. Qua đó cũng tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an xã trong việc đồng hành cùng Nhân dân, kịp thời hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿