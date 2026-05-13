Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch 200 triệu đồng gửi tới tài khoản ngân hàng của Bùi Thành Long SN 1984

Minh Ánh | 13-05-2026 - 22:42 PM | Sống

Khi phát hiện số tiền lớn được chuyển vào tài khoản, người đàn ông sinh năm 1984 đã ngay lập tức báo công an.

Theo công an tỉnh Phú Thọ. ngày 29/4/2026, anh Bùi Thành Long (SN 1984, trú tại xóm Vọ, xã Dũng Tiến) bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết chuyển vào tài khoản cá nhân. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Long đã chủ động đến Công an xã Dũng Tiến trình báo, mong muốn tìm người chuyển nhầm để hoàn trả lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Dũng Tiến nhanh chóng triển khai xác minh, rà soát và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Phạm Văn Duẩn, trú tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Công an điều tra giao dịch 200 triệu đồng gửi tới tài khoản ngân hàng của Bùi Thành Long SN 1984 - Ảnh 1.

Người dân xã Dũng Tiến trả lại 200 triệu đồng chuyển nhầm

Đến ngày 06/5/2026, tại trụ sở Công an xã Dũng Tiến, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, anh Bùi Thành Long đã trực tiếp trao trả toàn bộ số tiền 200 triệu đồng cho anh Phạm Văn Duẩn.

Tại buổi làm việc, anh Duẩn cho biết do sơ suất trong quá trình chuyển tiền cho người thân nên đã xảy ra nhầm lẫn. Việc nhanh chóng nhận lại được số tiền lớn khiến anh rất xúc động và bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của anh Bùi Thành Long, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Dũng Tiến đã tận tình hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc.

Hành động đẹp của anh Bùi Thành Long là minh chứng cho những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng. Qua đó cũng tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an xã trong việc đồng hành cùng Nhân dân, kịp thời hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Những cán bộ, công chức sau dự kiến nhận phụ cấp tới 300% lương

Tin vui: Những cán bộ, công chức sau dự kiến nhận phụ cấp tới 300% lương Nổi bật

Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an

Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an Nổi bật

Loại thực phẩm phụ nữ càng ăn càng khỏe đẹp nhưng nhiều người lại sợ

Loại thực phẩm phụ nữ càng ăn càng khỏe đẹp nhưng nhiều người lại sợ

22:24 , 13/05/2026
Công bố chi tiết danh mục khám sức khỏe định kì miễn phí tại Hà Nội

Công bố chi tiết danh mục khám sức khỏe định kì miễn phí tại Hà Nội

21:59 , 13/05/2026
Tài khoản của người đàn ông SN 1979 ở Lâm Đồng có giao dịch 100 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Tài khoản của người đàn ông SN 1979 ở Lâm Đồng có giao dịch 100 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

21:38 , 13/05/2026
Lời ăn năn của người con gái thuê taxi chở bố bỏ ở cổng chùa Đồng

Lời ăn năn của người con gái thuê taxi chở bố bỏ ở cổng chùa Đồng

21:27 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên