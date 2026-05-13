Công bố chi tiết danh mục khám sức khỏe định kì miễn phí tại Hà Nội

Ngày 13/5, Sở Y tế Hà Nội có Công văn số 4250/SYT-NVY triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về khám sức khỏe định kì cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi. Đây được xem là bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân theo từng giai đoạn của cuộc đời.

Theo Sở Y tế Hà Nội, việc triển khai căn cứ trên Quyết định 1284/QĐ-BYT ban hành ngày 7/5/2026 về hướng dẫn khám sức khỏe định kì cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 3401/BYT-KCB ngày 12/5/2026 về hướng dẫn khám sức khỏe định kì cho người dân.

Người dân Hà Nội được khám định kì miễn phí 1 lần/năm.

Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đồng bộ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn cũng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai khám sức khỏe định kì bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Mục tiêu được Hà Nội đặt ra là từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí tối thiểu một lần mỗi năm, đồng thời xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ quản lí sức khỏe theo vòng đời.

Theo hướng dẫn chuyên môn mới, nội dung khám được phân chia theo từng nhóm tuổi.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kì thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Y tế, tập trung đánh giá thể chất, dinh dưỡng, phát triển vận động và phát hiện sớm các bất thường về sức khỏe.

Với nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, người dân sẽ được khám thể lực gồm chiều cao, cân nặng, huyết áp, mạch; khám lâm sàng các chuyên khoa nhi như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, tâm thần; đồng thời kiểm tra mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Một số xét nghiệm cận lâm sàng như huyết học, sinh hóa, chụp X-quang hoặc các xét nghiệm khác sẽ được chỉ định khi cần thiết hoặc theo nhu cầu của người dân.

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, danh mục khám được mở rộng với đầy đủ các chuyên khoa nội, ngoại, da liễu, sản phụ khoa, cơ xương khớp, thần kinh, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt… Cùng với khám lâm sàng, người dân có thể được chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh nhằm phát hiện sớm bệnh lí nguy hiểm.

Bộ Y tế đặc biệt lưu ý việc sàng lọc các dấu hiệu nghi ngờ bệnh lao, u phổi hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác thông qua khám lâm sàng, X-quang và xét nghiệm chuyên sâu để kịp thời chuyển tuyến điều trị.

Riêng lao động nữ sẽ thực hiện danh mục khám phụ sản theo quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT. Ngoài ra, các nhóm nghề đặc thù như lái xe, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện đường sắt hay thuyền viên cũng áp dụng quy trình khám riêng theo quy định chuyên ngành.

Phát hiện sớm dấu hiệu bất thường

Bác sĩ, TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết các địa phương sẽ xây dựng chương trình cụ thể, trên tinh thần thăm khám cho người dân ngay tại cơ sở y tế gần nhất, đó là trạm y tế. Hiện nay, các trạm y tế đủ điều kiện triển khai việc này. Trường hợp không đủ điều kiện, trạm sẽ có hỗ trợ về mặt chuyên môn và nhân lực để triển khai việc khám sức khỏe định kì miễn phí cho người dân ngay tại tuyến y tế ban đầu.

Song song với chương trình khám sức khỏe định kì, Bộ Y tế cũng đang thúc đẩy mạnh chuyển đổi số y tế và ứng dụng AI trong khám chữa bệnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các hệ thống bệnh viện có thể liên thông bệnh án điện tử, giúp dữ liệu y tế giữa các cơ sở kết nối với nhau.

Ngoài nguồn lực trong nước, thời gian tới các đối tác quốc tế sẽ hỗ trợ Việt Nam về chuyển đổi số y tế và ứng dụng AI trong quản lí, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện Cục Phòng bệnh đang xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Phòng bệnh, trong đó tính toán cụ thể nguồn ngân sách cho chương trình khám sức khỏe định kì.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ bảo đảm kinh phí trên cơ sở đề xuất của địa phương, các đơn vị có tổ chức khám sức khỏe định kì miễn phí.

Theo bác sĩ, TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), chi phí cho một lần khám sức khỏe định kì miễn phí cơ bản dự kiến khoảng 350.000 đồng/người/năm. Dù mức chi không lớn, chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.

“Thông qua gói khám cơ bản, người dân sẽ được sàng lọc sức khỏe ban đầu. Trường hợp phát hiện bất thường sẽ được hướng dẫn chuyển đến cơ sở chuyên khoa để kiểm tra, điều trị chuyên sâu”, TS.Hà Anh Đức cho biết.

Lãnh đạo Cục Quản lí Khám, chữa bệnh cũng cho hay, việc khám sức khỏe định kì đang được các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai. TP.HCM đã lên phương án khám miễn phí cho khoảng 15 triệu dân, trong khi Hà Nội cũng đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kì miễn phí cho người dân Thủ đô.

Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ ưu tiên nhóm khoảng 5% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế, tương đương khoảng 5 triệu người trên cả nước. Bên cạnh đó, các đối tượng chính sách, người có công cũng nằm trong nhóm được ưu tiên tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kì miễn phí.