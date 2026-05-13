Gói khám sức khỏe miễn phí 350.000 đồng: Ai được ưu tiên?

Theo N.Dung | 13-05-2026 - 18:18 PM | Sống

Năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí với gói khoảng 350.000 đồng/lần, ưu tiên người chưa có BHYT.

Trong năm nay, người dân sẽ nhận được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia BHYT.

Đại diện Bộ Y tế thông tin về kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Ảnh: Lê Hảo

Thông tin được ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết tại sự kiện hợp tác y tế ngày 13-5 ở Hà Nội, sau khi danh mục dịch vụ khám miễn phí vừa được công bố.

Chương trình triển khai theo Chỉ thị 17 của Thủ tướng, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

Theo ông Đức, gói khám gồm khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi, nhằm tầm soát các bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, gan thận. Sau khám, người dân được tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến chuyên khoa nếu phát hiện bất thường.

Việc khám dự kiến tổ chức tại trạm y tế xã, phường để bảo đảm tiếp cận rộng rãi; tuyến trên sẽ hỗ trợ khi cơ sở thiếu nhân lực hoặc thiết bị. Ngoài nhóm chưa có BHYT, gia đình chính sách, người có công cũng thuộc diện ưu tiên, trong khi người lao động tiếp tục khám định kỳ theo quy định riêng.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, khám lâm sàng đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản gồm: Xét nghiệm máu: Công thức máu, đường huyết, urê, creatinin, men gan ASAT (GOT), ALAT (GPT); xét nghiệm nước tiểu: Đường và protein và chụp X-quang tim phổi thẳng.

Các xét nghiệm khác sẽ được thực hiện tùy điều kiện hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc theo nhu cầu tự nguyện của người dân.

Dữ liệu khám sẽ được đồng bộ vào hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, giúp theo dõi lâu dài và hạn chế trùng lặp xét nghiệm. Đây được xem là nền tảng mở rộng chăm sóc sức khỏe toàn dân, gắn với lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng AI trong khám chữa bệnh, với sự hỗ trợ thêm từ các đối tác quốc tế.

Tin vui: Những cán bộ, công chức sau dự kiến nhận phụ cấp tới 300% lương

Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an

Trẻ nhút nhát trước người lạ có kém thông minh hơn trẻ dạn dĩ? Sự thật không phải ai cũng biết!

Trường tiểu học nổi tiếng ở TPHCM phát cảnh báo khẩn về giả mạo lừa đảo

Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng?

"Quá sức tưởng tượng!": Thầy giáo Úc ôm đầu khóc khi thử giải đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT Việt Nam, chỉ 41 phút mà toát mồ hôi

