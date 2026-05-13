Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/5), hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, gây nắng nóng diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ, tiếp đó mở rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ.

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15/5. Từ khoảng đêm 16/5 , khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/5

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.