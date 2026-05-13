Lời khuyên khi mua ổi

Ổi là loại trái cây quen thuộc được nhiều người yêu thích vì giòn ngọt, dễ ăn và có thể dùng quanh năm. Nhiều người thích ăn ổi để giải khát, hỗ trợ tiêu hóa hoặc đơn giản là tìm một món ăn vặt ít ngán. Thế nhưng khi đi chợ hay siêu thị, không ít người gặp tình trạng mua phải ổi nhìn xanh đẹp nhưng bên trong bị nhạt, xốp hoặc quá nhiều hạt cứng. Muốn chọn được ổi ngon, khuyên bạn nên chú ý một vài đặc điểm nhỏ dưới đây.

1. Không phải quả càng to càng ngon

Nhiều người thường ưu tiên chọn những quả ổi to vì nghĩ sẽ nhiều thịt và đáng tiền hơn. Thực tế, ổi quá lớn đôi khi lại bị xốp, nhạt vị hoặc nhiều hạt. Những quả cỡ vừa, cầm chắc tay thường có phần thịt giòn và vị đậm hơn. Đặc biệt với các giống ổi lê hay ổi nữ hoàng, quả vừa phải thường cho cảm giác giòn ngọt cân bằng hơn loại phát triển quá to.

2. Nhìn màu vỏ để đoán độ ngon

Ổi ngon thường có màu xanh sáng hoặc xanh ngả vàng nhẹ tùy độ chín. Nếu vỏ xanh đậm quá mức, quả có thể còn non, ăn dễ chát và cứng. Ngược lại, quả chuyển vàng nhiều thường đã chín mềm, không còn độ giòn đặc trưng. Ngoài ra, nên ưu tiên những quả có lớp vỏ tự nhiên, không quá bóng bất thường. Một số quả nhìn đẹp nhưng đã được xử lý để giữ màu hoặc bảo quản lâu hơn.

3. Ưu tiên quả có mùi thơm nhẹ

Một mẹo đơn giản khi mua ổi là thử ngửi gần phần cuống. Ổi ngon, vừa độ thường có mùi thơm nhẹ tự nhiên. Nếu quả gần như không có mùi, khả năng cao là còn non. Ngược lại, quả có mùi quá nồng hoặc hơi lên men thường đã chín quá mức. Đặc biệt vào mùa hè, ổi chín nhanh hơn nên càng cần chú ý chi tiết này để tránh mua về chỉ một hai ngày là mềm nhũn.

4. Quan sát phần đáy quả

Nhiều người mua ổi chỉ nhìn bên ngoài mà quên để ý phần đáy. Thực tế, đây lại là vị trí giúp nhận biết khá rõ chất lượng quả. Ổi ngon thường có phần đáy nở đều, không bị méo hoặc thâm đen. Nếu đáy quả quá lõm hoặc có dấu hiệu mềm nhũn, quả có thể đã bị hỏng bên trong hoặc để quá lâu.

5. Chọn quả cầm chắc tay

Một quả ổi ngon thường có cảm giác chắc và nặng tay hơn so với kích thước. Điều này cho thấy phần thịt bên trong đặc, nhiều nước và ít bị xốp. Ngược lại, những quả cầm nhẹ bẫng đôi khi đã bị mất nước hoặc ruột không còn giòn ngon. Với ổi giòn, cảm giác chắc tay gần như là dấu hiệu rất dễ nhận biết.

6. Đừng chọn quả quá hoàn hảo

Nhiều người có xu hướng chọn những quả xanh mướt, láng bóng không tì vết. Thế nhưng ổi ngon tự nhiên đôi khi sẽ có vài vết xước nhỏ ngoài vỏ do cọ xát trong quá trình phát triển. Nếu quả đẹp bất thường, màu xanh đồng đều và bóng quá mức, có thể đã qua xử lý bảo quản. Tất nhiên không phải quả đẹp nào cũng không ngon, nhưng những quả có vẻ tự nhiên thường khiến nhiều người yên tâm hơn khi ăn.

7. Nên mua theo nhu cầu sử dụng

Nếu mua để ăn ngay, nên chọn ổi vừa chín tới để có độ giòn và ngọt cân bằng. Nếu mua số lượng nhiều, nên chọn thêm vài quả còn hơi xanh để tránh chín đồng loạt. Ổi sau khi cắt rất dễ thâm nên tốt nhất chỉ nên bổ đến đâu ăn đến đó. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh nhưng không nên để quá nhiều ngày vì ổi sẽ giảm độ giòn và hương vị.