Lời khuyên khi mua chuối

Chuối là loại trái cây quen thuộc đến mức hầu như nhà nào cũng có sẵn vài nải trong bếp. Từ ăn sáng, ăn nhẹ đến làm sinh tố hay cúng lễ, chuối đều là lựa chọn tiện, rẻ và dễ mua quanh năm. Nhưng cũng vì quá phổ biến nên nhiều người thường chọn rất nhanh, thấy quả vàng đẹp là mua mà ít để ý chất lượng bên trong. Thực tế, không ít nải chuối nhìn bắt mắt nhưng ăn lại nhạt, nhanh mềm hoặc chín không đều. Trong khi đó, những người bán lâu năm thường chỉ cần nhìn vài chi tiết nhỏ là đã biết chuối có ngon hay không. Nếu muốn mua được chuối thơm, ngọt và để được lâu hơn, chị em có thể tham khảo vài mẹo dưới đây.

1. Chuối ngon thường không vàng đều “đẹp hoàn hảo”

Nhiều người có thói quen chọn những nải chuối vàng óng từ đầu đến cuối vì nghĩ như vậy là chín ngon và ngọt hơn. Tuy nhiên, chuối chín tự nhiên thường hiếm khi có màu vàng đều hoàn hảo. Vỏ chuối ngon thường sẽ xen chút xanh nhẹ ở phần cuống hoặc xuất hiện vài chấm nâu li ti khi bắt đầu đạt độ ngọt đậm nhất.

Trong khi đó, những nải vàng quá đều, vỏ căng bóng và gần như không có dấu hiệu chín tự nhiên đôi khi lại là chuối được thúc chín nhanh. Loại này nhìn bắt mắt nhưng khi ăn thường không thơm rõ, vị ngọt cũng nhạt hơn và ruột dễ mềm bở nhanh. Nhiều người bán trái cây lâu năm thậm chí còn ưu tiên chọn những nải “xấu vừa phải” thay vì đẹp quá mức vì cho rằng chuối như vậy thường chín tự nhiên và đậm vị hơn.

2. Đừng bỏ qua mùi thơm của chuối

Một nải chuối ngon thường có mùi thơm nhẹ khá dễ nhận ra dù chưa bóc vỏ. Đây là dấu hiệu nhiều người bán trái cây lâu năm thường chú ý đầu tiên. Nếu chuối nhìn vàng nhưng gần như không có mùi hoặc có mùi hăng nhẹ, nhiều người sẽ cân nhắc trước khi mua vì loại này thường ăn không đậm vị.

3. Phần cuống chuối nói lên khá nhiều điều

Khi mua chuối, nhiều người có kinh nghiệm thường nhìn phần cuống trước. Cuống còn cứng, hơi xanh nhẹ hoặc chưa khô quắt thường cho thấy chuối còn mới và bảo quản tốt. Trong khi đó, cuống mềm nhũn hoặc thâm đen quá nhiều dễ là dấu hiệu chuối đã để lâu và nhanh xuống chất lượng.

4. Không nên chọn quả quá mềm ngay từ đầu

Nếu vừa cầm đã thấy chuối mềm oặt hoặc vỏ nhăn nhiều, khả năng cao là chuối đã chín kỹ và khó để được lâu. Những nải như vậy thường chỉ hợp nếu ăn ngay trong ngày. Với gia đình mua để dùng vài hôm, chuối hơi cứng nhẹ sẽ dễ bảo quản hơn.

5. Chuối nhỏ nhiều khi lại thơm hơn

Không phải lúc nào chuối quả to cũng là loại ngon hơn. Thực tế, nhiều người bán trái cây lâu năm cho rằng những loại chuối nhỏ hoặc quả vừa phải thường có vị ngọt đậm và mùi thơm rõ hơn hẳn. Đặc biệt với chuối cau hay chuối tiêu, quả nhỏ thường cho cảm giác thịt chắc, dẻo và thơm tự nhiên hơn khi chín.

Trong khi đó, một số quả quá to đôi khi lại chứa nhiều nước nên vị dễ nhạt hơn, nhất là khi chưa chín kỹ. Ngoài ra, chuối to cũng thường mềm nhanh và dễ bị bở nếu để lâu vài ngày ở nhiệt độ phòng. Vì vậy, nhiều người có kinh nghiệm thường không ưu tiên chọn quả lớn nhất mà sẽ nhìn tổng thể nải chuối để chọn loại chín tự nhiên và thơm hơn.

6. Chỉ nên mua lượng vừa đủ ăn vài ngày

Chuối là loại trái cây chín rất nhanh, đặc biệt trong thời tiết nóng. Vì vậy, nhiều gia đình thường ưu tiên mua lượng vừa đủ dùng thay vì mua quá nhiều một lúc. Để chuối quá lâu không chỉ khiến quả nhanh mềm mà còn dễ làm các loại trái cây khác chín nhanh theo khi đặt gần nhau.