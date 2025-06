Đi chợ mua chuối, thấy 4 loại này thì quay xe bỏ đi ngay không cần do dự!

Như chúng ta đã biết, chuối là loại quả bổ dưỡng và ngon miệng. Ăn chuối thường xuyên có thể giúp giảm táo bón và cải thiện sắc đẹp. Ngoài ra, chuối có giá tương đối phải chăng, vì vậy ngay cả những người bình thường cũng có thể mua được. Do đó, chúng tự nhiên là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Tuy nhiên, không phải loại chuối nào cũng đáng mua.

Dưới đây là 4 loại chuối bạn tuyệt đối đừng nên mua.

1. Chuối có cuống thối

Những người thường xuyên mua chuối sẽ gặp phải những quả chuối có cuống thối. Để bán được những quả chuối này nhanh hơn, các thương lái sẽ cố tình định giá chuối rẻ hơn chuối thường. Một số người thích mặc cả sẽ mua về nhà mà không chút do dự, nghĩ rằng đó chỉ là một cuống chuối thối và không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ bình thường. Trên thực tế, khi cuống chuối thối, một lượng lớn vi khuẩn sẽ sinh sôi. Những vi khuẩn này sẽ xâm nhập vào phần thịt chuối theo vỏ chuối, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

2. Chuối có mùi rượu

Tôi không biết bạn có để ý thấy một số quả chuối sẽ có mùi cồn thoang thoảng sau khi bạn mua về không. Có hai lý do khiến chuối có mùi cồn. Một là trong quá trình chín tự nhiên của chuối, tinh bột bên trong chuối được chuyển hóa thành đường. Theo thời gian, đường tiếp xúc với các chất có tính axit và dần dần lên men thành rượu.

Một lý do nữa là chuối bị vi sinh vật ăn mòn. Trong chuối có chứa nhiều fructose. Khi bị vi sinh vật ăn mòn, fructose sẽ phản ứng với chúng để tạo ra etanol, có mùi giống như rượu. Mặc dù chúng ta hiểu được lý do tại sao chuối có mùi giống như rượu, nhưng điều đó không có nghĩa là chuối có mùi rượu có thể ăn bình thường. Nếu bạn có những quả chuối như vậy ở nhà, bạn phải vứt chúng đi mà không do dự để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

3. Chuối có đốm đen trên vỏ

Vì chuối có thời hạn sử dụng ngắn nên sau khi để ở nhiệt độ phòng trong vài ngày, vỏ chuối sẽ có những đốm đen. Một số người cho rằng những đốm đen này chỉ xuất hiện trên vỏ chuối và không ảnh hưởng đến phần thịt chuối. Ngoài ra, những đốm đen này sẽ khiến phần thịt chuối có vị ngon hơn. Ở một mức độ nào đó, những đốm đen trên vỏ chuối cũng có nghĩa là chuối đã đạt đến chất lượng tốt nhất. Lúc này, chuối sẽ ngọt và mềm hơn so với chuối có vỏ xanh.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuối có đốm đen đều có thể ăn bình thường. Nếu số lượng đốm đen trên vỏ chuối tăng đáng kể và phần thịt chuyển sang màu đen và thối rữa, không nên ăn vội vàng. Điều này có nghĩa là chuối có thể đã bị hỏng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, nó có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa và gây ngộ độc thực phẩm. Vì lợi ích sức khỏe của bạn, bạn nên ăn chuối tươi càng nhiều càng tốt.

4. Chuối có vỏ nứt

Một số người cho rằng khi bề mặt chuối nứt ra thì tức là phần thịt đã chín và hương vị của loại chuối này ngon hơn chuối thường. Thực tế thì không phải vậy. Các vết nứt trên bề mặt của một số loại chuối không phải là kết quả của quá trình chín tự nhiên mà có thể là do môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao hoặc do quá trình chín nhân tạo. Khi bề mặt chuối nứt ra, vi khuẩn và các chất có hại sẽ xâm nhập vào bên trong quả chuối qua các vết nứt và làm mòn hoàn toàn phần thịt của quả chuối. Ăn loại chuối này thường xuyên không tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Nguồn và ảnh: The Paper