Mạng xã hội "tai tiếng" bậc nhất đổi logo

Ngày 12/5, Threads vừa giới thiệu logo và tên thương hiệu mới như một phần của quá trình cập nhật thương hiệu toàn diện. Điều này được cho nhằm mục đích định vị nền tảng này như một sản phẩm độc lập.

Thông báo về bản cập nhật được đưa ra bởi Christopher Clare, trưởng nhóm thiết kế của Threads, người cho biết việc đổi logo phản ánh sự phát triển của nền tảng kể từ khi ra mắt cách đây gần ba năm.

Threads úp mở về việc đổi logo

“Một vài người trong số các bạn đã nhận thấy điều này trước đó, và giờ thì chính thức rồi: Hôm nay chúng tôi giới thiệu logo và tên thương hiệu mới cho Threads,” Clare cho biết trong bài đăng thông báo về những thay đổi.

Clare mô tả nền tảng này được ra mắt "về cơ bản như một dự án phụ của Instagram" và cho biết công ty cảm thấy đã đến lúc cần một nhận diện mới "phản ánh tốt hơn thương hiệu và hướng đi của nó: Một kỷ nguyên mới, độc lập."

Việc cập nhật thương hiệu bao gồm những thay đổi về logo và kiểu chữ của ứng dụng. Theo công ty, việc thiết kế lại nhằm mục đích làm cho bản sắc nền tảng trở nên khác biệt hơn so với Instagram và các ứng dụng khác thuộc sở hữu của Meta.

Giám đốc của Threads, Connor Hayes, cho biết việc thiết kế lại đã được phát triển trong nhiều tháng.

“Chúng tôi đã nỗ lực cập nhật thương hiệu Threads trong vài tháng qua. Và những thay đổi về tên gọi, logo ngày hôm nay chính là những bước đầu tiên,” Hayes cho biết.

Hayes nói thêm rằng công ty muốn thương hiệu Threads phản ánh bản chất của chính nền tảng này. “Chúng tôi muốn thương hiệu Threads mang lại cảm giác giống như sản phẩm được xây dựng cho cuộc trò chuyện, luôn luôn vận động. Nó nhanh chóng, rõ ràng và mang đậm dấu ấn của chúng tôi,” ông nói.

Ra mắt vào ngày 5/7/2023, Threads đã trở thành xu hướng trong một thời gian ngắn với kỷ lục “100 triệu người dùng chỉ sau 5 ngày”. Xô đổ loạt ứng dụng đình đám như Chat GPT, TikTok, Instagram… Threads thu hút người người, nhà nhà tạo tài khoản và tải ứng dụng.

Khác biệt của Threads và các nền tảng social media hiện tại là không đáng kể. Được giới thiệu là MXH “bằng chữ” của Instagram, người dùng Threads vẫn có thể đăng ảnh và video, có newsfeed , có phần tìm kiếm hệt như “đối thủ” X. Nhưng với các bước tạo tài khoản đơn giản từ tính năng tích hợp tài khoản Instagram, cộng thêm hành vi người dùng là thói quen sợ FOMO, Threads nhanh chóng tạo tiếng vang khi ra mắt.

Threads ngày càng hấp dẫn hội teen và Gen Z Việt

Threads từng bị gắn mắc là kênh mạng xã hội "tai tiếng" bậc nhất, chỉ có thể giữ chân hội teen và Gen Z. Với tính năng đăng bài, bình luận ẩn danh, người dùng mạng xã hội có thể vô tư bàn chuyện khắp thiên hạ mà không lo bị "bóc phốt".

Song, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, người dùng có thể tìm thấy trên Threads những dòng tâm sự cực “ deep ”, đúng chất như một cuốn nhật ký, nơi để chia sẻ góc khuất bản thân sau hình ảnh trên Instagram.

Trên bảng tin của bạn sẽ không chỉ có những người bạn follow, mà là rất nhiều người dùng khác có cùng sở thích (dựa trên data từ Instagram của chủ tài khoản Threads). Ngược lại, bài đăng của bạn dễ dàng trở nên viral vì nó sẽ xuất hiện trên bảng tin của tất cả người dùng quan tâm chủ đề này.

Dù khó đoán sự phát triển của Threads sẽ đem đến những thay đổi nào, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian tới, Threads hẳn vẫn sẽ là vùng đất để người dùng trải lòng, học hỏi và lắng nghe nhiều câu chuyện hay ho.

Theo Social samosa