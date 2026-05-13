Miễn trừ nhiều loại phí hàng không

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), các cảng hàng không và hãng bay trong nước lẫn quốc tế về việc áp dụng chính sách miễn trừ slot bay.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của các hãng hàng không, ý kiến của Hội đồng điều phối slot tại Việt Nam, cũng như khuyến nghị từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) về việc áp dụng cơ chế "Không sử dụng slot có lý do chính đáng". Theo đó, các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự tại Trung Đông sẽ được hưởng cơ chế miễn trừ slot từ ngày 28/2-30/6.

Máy bay của Hãng hàng không Emirates tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công.

Chính sách miễn trừ được phân loại cụ thể theo từng nhóm hãng hàng không. Đối với các hãng hàng không khu vực Trung Đông bao gồm Emirates , Qatar Airways và Etihad Airways, những slot bị trả lại do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng kế hoạch trong giai đoạn 28/2-28/3 vẫn được coi là đã sử dụng đúng quy định, qua đó làm cơ sở giữ slot lịch sử cho lịch bay mùa Đông 2026/2027.

Các slot trả lại trong giai đoạn tiếp theo từ 29/3-30/6 cũng được ghi nhận là hợp lệ khi Cục tiến hành giám sát thu hồi chuỗi slot mùa Hè 2026 và tính slot lịch sử cho mùa Hè 2027.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam và những hãng quốc tế khác, các slot bay trong giai đoạn từ 29/3-30/6 nếu được trả lại trước ngày 15/5 cũng sẽ được bảo lưu quyền lợi sử dụng đúng khi tính toán cho lịch bay mùa Hè 2026 và mùa Hè 2027.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau ngày 30/6, cơ quan này sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá khả năng kéo dài thời gian áp dụng miễn trừ dựa trên diễn biến thực tế của chiến sự Trung Đông cũng như biến động giá nhiên liệu bay Jet A-1.

Bên cạnh các cơ chế miễn trừ, Cục Hàng không cũng thay đổi quy định về thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của chuỗi slot xuống còn 5 tuần. Quy định về độ dài tối thiểu 10 tuần của chuỗi slot sẽ được dời sang áp dụng kể từ Lịch bay mùa Đông năm 2027.

L ĩnh vực hàng không cũng đang được hưởng chính sách miễn nhiều loại phí, lệ phí từ ngày 7/4-30/6 theo Thông tư số 40/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đầu tháng 4. Chính sách này nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó chỉ ngoại trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại các sân bay là vẫn áp dụng thu bình thường.