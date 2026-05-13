Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP

Ngày 12/5, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng Tập đoàn YeaH1 giới thiệu chương trình truyền hình thực tế Quán Nhà Haha (là tên chương trình năm 2026 của IP Gia Đình Haha). Trong lần hợp tác này, Vietcombank chính thức trở thành Nhà Đồng đầu tư cho dự án, mở ra một hành trình kết nối mới giữa thương hiệu với đời sống văn hóa, giải trí và cộng đồng.

Điểm đặc biệt của Quán Nhà Haha nằm ở việc đưa những giá trị văn hóa quen thuộc như bữa cơm gia đình, món ăn dân dã hay câu chuyện đời thường trở thành trải nghiệm giải trí mang chiều sâu cảm xúc. Từ nghệ nhân địa phương, dàn cast cho tới chính khán giả tham gia, tất cả cùng góp phần tạo nên một không gian văn hóa sống động, nơi tinh thần cộng đồng được lan tỏa một cách tự nhiên và chân thực.

Việc trở thành nhà đồng đầu tư tại dự án lần này đã đánh dấu bước đi tiên phong triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn với khơi dậy giá trị văn hóa bản địa, bảo tồn những giá trị ẩm thực truyền thống vượt thời gian thì đây cũng là bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn vượt ra ngoài phạm vi dịch vụ tài chính truyền thống.

Sự đồng hành của Vietcombank và Quán Nhà Haha hứa hẹn là một trong những mô hình hợp tác đáng chú ý giữa lĩnh vực tài chính và công nghiệp giải trí tại Việt Nam hiện nay.

Hiện công nghiệp văn hóa là nhóm ngành kinh tế mới tạo ra các sản phẩm kết hợp yếu tố văn hóa, sáng tạo, công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ văn hóa của người dân và phù hợp với mục tiêu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững đất nước.

Theo quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước.

Đến năm 2045, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững, trong đó doanh thu đóng góp 9% GDP của đất nước, lao động chiếm tỷ trọng 8% trong tổng lực lượng lao động của nền kinh tế. Quy mô các sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm tỷ trọng trên 80% sản phẩm công nghiệp văn hóa, tăng trưởng về giá trị xuất khẩu của các ngành công nghiệp văn hóa đạt 9%/năm và trở thành quốc gia phát triển về công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trong khu vực châu Á, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa thế giới.