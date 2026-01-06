Sinh viên cần lưu ý: Những trường hợp phát ngôn trên mạng xã hội có thể bị buộc thôi học từ năm 2026

Nhiều sinh viên hiện nay vẫn giữ thói quen coi mạng xã hội là không gian riêng tư để tự do bày tỏ thái độ, cảm xúc tiêu cực mà không biết rằng những dòng trạng thái hay bình luận thiếu kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả mất đi tư cách học tập. Bước sang năm 2026, trong bối cảnh các quy định về an ninh mạng và quy tắc ứng xử trong trường học được siết chặt hơn bao giờ hết, ranh giới giữa việc tự do ngôn luận và vi phạm kỷ luật trở nên cực kỳ mong manh.

Thực tế, các trường đại học đã bắt đầu áp dụng nghiêm ngặt khung hình phạt cho các hành vi vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là các trường hợp có thể đối mặt với hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi học sau đây.

Xúc phạm danh dự và nhân phẩm của giảng viên hoặc cán bộ nhà trường

Đây là một trong những hành vi bị xử lý nghiêm khắc nhất trong quy chế công tác sinh viên tại các trường đại học hiện nay. Việc sử dụng những từ ngữ lăng mạ, chế ảnh giễu cợt hoặc tung tin sai sự thật về thầy cô, cán bộ nhân viên nhà trường trên các hội nhóm, fanpage hay trang cá nhân đều được coi là vi phạm nghiêm trọng đạo đức người học.

Căn cứ theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT, tùy theo tính chất và mức độ ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, Hội đồng kỷ luật có quyền áp dụng hình thức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học ngay cả khi vi phạm lần đầu nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sinh viên cần hiểu rằng môi trường giáo dục đòi hỏi sự tôn trọng chuẩn mực, và mọi hành vi xúc phạm trên môi trường ảo đều để lại dấu vết kỹ thuật số có thể dùng làm bằng chứng kỷ luật.

Lan truyền thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh và trật tự công cộng

Trong kỷ nguyên số, một thông tin giả có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây ra những hệ lụy khôn lường. Những sinh viên tham gia đăng tải hoặc tiếp tay chia sẻ những bài viết có nội dung xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước, hoặc các thông tin bịa đặt về tình hình an ninh trong và ngoài trường học sẽ bị xử lý không khoan nhượng.

Không chỉ dừng lại ở mức độ kỷ luật nội bộ, những trường hợp này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm theo Luật An ninh mạng và các quy định mới về quản lý thông tin điện tử áp dụng từ đầu năm 2026. Việc không kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hiện nay không còn được coi là hành vi vô ý mà là sự thiếu trách nhiệm của một công dân số, có thể dẫn đến việc chấm dứt quãng đời sinh viên ngay lập tức.

Sử dụng mạng xã hội để tổ chức và lôi kéo các hoạt động trái pháp luật

Các hành vi như kêu gọi tụ tập đông người trái phép, kích động bạo lực hoặc sử dụng không gian mạng để lôi kéo người khác tham gia vào các tệ nạn xã hội đều nằm trong "danh sách đen" của các trường đại học. Đặc biệt, theo các nghị định mới nhất có hiệu lực từ đầu năm 2026, các nền tảng mạng xã hội đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để nhận diện và gỡ bỏ nội dung vi phạm nhanh chóng.

Sinh viên bị phát hiện đứng sau hoặc tham gia tích cực vào các hoạt động này không chỉ đối mặt với án kỷ luật nặng nhất từ phía nhà trường mà còn bị ghi nhận vào hồ sơ lý lịch cá nhân. Điều này không chỉ khép lại cánh cửa giảng đường mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội nghề nghiệp và lý lịch tư pháp của sinh viên sau này.

Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh để bảo vệ hành trình học tập

Để bảo vệ quyền lợi và tương lai của chính mình, mỗi sinh viên cần tự trang bị kỹ năng quản trị cảm xúc và trách nhiệm đối với mỗi phát ngôn trên môi trường Internet. Thay vì dùng mạng xã hội làm công cụ giải tỏa bức xúc cá nhân một cách tiêu cực, các bạn nên tận dụng đây là không gian để xây dựng thương hiệu cá nhân, kết nối tri thức và lan tỏa những giá trị tích cực.

Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác đăng tải hay bình luận nào, việc tự đặt câu hỏi về tính xác thực và mức độ ảnh hưởng của thông tin là vô cùng cần thiết. Sự thấu đáo và tuân thủ các quy tắc ứng xử không chỉ giúp sinh viên tránh được những rủi ro kỷ luật đáng tiếc mà còn là nền tảng để xây dựng một hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng tương lai.

