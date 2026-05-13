Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làng chài Mũi Né: 'Tọa độ check-in' không thể rời mắt

Theo Thái Lâm | 13-05-2026 - 16:37 PM | Lifestyle

Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, làng chài Mũi Né (Lâm Đồng) đã rộn ràng tiếng cười nói. Ghe thuyền cập bờ, thương lái đứng chờ sẵn trên cát, còn ngư dân tất bật gỡ lưới, phân loại hải sản.

Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) không chỉ nổi tiếng với những bãi biển dài và các khu nghỉ dưỡng ven biển, mà còn níu chân du khách﻿ bởi một góc rất khác: Làng chài truyền thống bình dị, nơi nhịp sống mưu sinh bắt đầu từ khi trời còn lờ mờ sáng.

Cách trung tâm Phan Thiết khoảng 23km, làng chài Mũi Né trải dài dọc bờ biển với hàng trăm ghe thuyền và thúng chai neo đậu sau mỗi chuyến ra khơi.

Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, làm nước mắm và chế biến các sản phẩm khô như cá, mực - nghề biển đã gắn bó qua nhiều thế hệ.

Khoảng từ 4h30 sáng, không khí làng chài bắt đầu rộn ràng. Trên bãi cát, thương lái đã có mặt từ sớm, nhanh chóng thu mua cá, ghẹ, sò, ốc ngay khi thuyền vừa neo lại.

Mẻ cá Mó được phân loại ngay tại chỗ, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng tiếng sóng tạo nên bức tranh lao động sống động của làng biển Nam Trung bộ.

Những mẻ cá cơm tươi rói được đổ đầy sọt đặt ngay ngắn trên bãi cát, chờ thương lái thu mua.

Nhiều ngư dân tranh thủ vá lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Những năm gần đây, làng chài Mũi Né trở thành 'tọa độ check-in' của nhiều du khách bởi khung cảnh bình yên với những chiếc thúng chai nhiều màu sắc, lưới cá phơi dọc bãi biển và ánh bình minh phủ vàng mặt nước.

Đầu tháng 4 vừa qua, Mũi Né cũng được Booking.com vinh danh là điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.

Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né với quy mô 14.760ha, định hướng phát triển theo mô hình "một hành lang ven biển - ba trung tâm - đa hướng tiếp cận biển", hướng tới xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế, có bản sắc và phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 đón 14 triệu lượt khách, năm 2040 đón 25 triệu lượt và năm 2050 hướng tới 35 triệu lượt khách.


Theo Thái Lâm

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miễn trừ nhiều loại phí hàng không

Miễn trừ nhiều loại phí hàng không Nổi bật

Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP

Ngân hàng Vietcombank đầu tư vào ngành công nghiệp mới, để khai thác ‘kho báu’ dự kiến bằng 9% GDP Nổi bật

Trai tân 22 tuổi si mê mẹ đơn thân Hà Nội, bước vào hôn nhân 10 năm nhưng nhan sắc cô vợ U50 khiến người ta kinh ngạc

Trai tân 22 tuổi si mê mẹ đơn thân Hà Nội, bước vào hôn nhân 10 năm nhưng nhan sắc cô vợ U50 khiến người ta kinh ngạc

16:12 , 13/05/2026
Doãn Hải My visual xinh phát sáng chấp cả cam thường, bảo sao cứ xuất hiện là lên "hot search"

Doãn Hải My visual xinh phát sáng chấp cả cam thường, bảo sao cứ xuất hiện là lên "hot search"

15:50 , 13/05/2026
Chị Đẹp thân với Chi Pu cưới giám đốc marketing sau 2 tháng hẹn hò: Kiếm tiền gấp 40 lần chồng, từ tomboy lột xác thành mỹ nữ sexy

Chị Đẹp thân với Chi Pu cưới giám đốc marketing sau 2 tháng hẹn hò: Kiếm tiền gấp 40 lần chồng, từ tomboy lột xác thành mỹ nữ sexy

15:33 , 13/05/2026
Danh tính đôi vợ chồng ăn mặc giản dị, đi nhận ô tô 700 triệu đồng, hé lộ câu chuyện phía sau

Danh tính đôi vợ chồng ăn mặc giản dị, đi nhận ô tô 700 triệu đồng, hé lộ câu chuyện phía sau

15:06 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên