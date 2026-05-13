Doãn Hải My visual xinh phát sáng chấp cả cam thường, bảo sao cứ xuất hiện là lên "hot search"

Gần đây nhất, sự xuất hiện của Doãn Hải My trên sân vận động Hàng Đẫy để tiếp lửa cho ông xã Đoàn Văn Hậu một lần nữa làm "dậy sóng" các nền tảng mạng xã hội. Không váy áo lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ, người đẹp sinh năm 2001 chọn cho mình phong cách tối giản với áo sơ mi hồng pastel nhẹ nhàng phối cùng quần jean năng động.

Ngay cả khi lọt vào ống kính của người hâm mộ (fancam), vốn được coi là "thước đo" chân thực nhất cho nhan sắc của người nổi tiếng, Doãn Hải My vẫn chứng minh được đẳng cấp của một Top 10 Hoa hậu Việt Nam. Gương mặt thanh tú, làn da mịn không tì vết và thần thái rạng rỡ của cô dường như "phát sáng" giữa đám đông, bất chấp chất lượng hình ảnh đôi khi bị nhòe mờ.

Cả ở góc nghiêng hay những khoảnh khắc bị chụp lén khi đang tập trung theo dõi trận đấu, sống mũi cao và khuôn miệng duyên dáng của cô vẫn rất thu hút. Điểm làm nên sức hút của Hải My chính là sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô không cần cố gắng tạo dáng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tri thức, điều mà người hâm mộ thường gọi là "vibe tiểu thư Hà Thành".

Không phải ngẫu nhiên mà cái tên Doãn Hải My luôn duy trì được sức nóng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thể thao. Sự kết hợp giữa câu chuyện tình yêu đẹp với ngôi sao bóng đá Đoàn Văn Hậu và nhan sắc thực thụ ngoài đời thực chính là công thức tạo nên sức hút khó cưỡng. Việc kiên trì theo đuổi phong cách thanh lịch, phù hợp với hoàn cảnh thay vì lạm dụng đồ hiệu hay sexy quá đà giúp Doãn Hải My ghi điểm tuyệt đối trong mắt dân tình, đặc biệt là fan bóng đá.